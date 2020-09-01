Преимущества СБП и технологии SoftPOS

Материал подготовил Алексей Лашко, председатель КПК «Содействие»



Бесконтактные способы оплаты становятся все популярнее



Многие торговые точки уже оснащены POS-терминалами с бесконтактной функцией.Но в ближайшее время может случиться, что и терминал не понадобятся. Вместо кассы или мобильного pos-устройства предприниматели смогут использовать для приема оплаты собственные смартфоны.



Для предпринимателей это означает экономию времени на запуск эквайринга, а также минимизацию расходов - не нужно покупать множество pos-терминалов, в том числе при выездной торговле. Для покупателя же сохраняется привычный способ безналичной оплаты.



Все гениальное просто в использовании



Использовать смартфон, как платежный инструмент и терминал можно и сегодня, если в аппарате есть модуль NFC (Nearfield communication — коммуникация ближнего поля, схожая с известным способом передачи данных Bluetooth). Но NFC есть не во всех устройствах, пока что это прерогатива только дорогого «модельного ряда» смартфонов.



Если в роли онлайн-кассы будет работать приложение, которое можно скачать на любой смартфон, то предприниматель сможет принимать оплату бесконтактно и формировать квитанции, не тратясь на продвинутые устройства с модулями NFC. Да и потребители смогут уже массово превратить свои телефоны в функциональные «кошельки».



Система быстрых платежей, как катализатор «безконтактов»



Центробанк запустил СБП в 2019 году, сделав доступными переводы между картами разных банков по номеру телефона, а также возможность оплаты покупок с помощью QR-кода. Для оплаты по QR-коду не нужна карта, и даже привязка карты к телефону, достаточно скачать банковское приложение.



Некоторые банки уже «испытывают» приложения на своих клиентах, в том числе из числа предпринимателей. Применяется технология SoftPOS, которая позволяет использовать устройство не только, как «кошелек», но и как полноценный терминал оплаты: принимать безналичные платежи по QR-коду, формировать квитанции, возвращать средства покупателю. Известно, что такой продукт уже тестируют СКБ-Банк, банк Русский Стандарт. В дальнейшем они планируют предложить его другим кредитным организациям и маркетплейсам. На мой взгляд, СБП «в соавторстве» с технологией бесконтактной оплаты совершат революцию на рынке платежей.



Правда, здесь важно вовлечение население в использование переводов через СБП. Хорошие новости - объем транзакций через систему растет каждый месяц примерно на треть, о чем сообщает Центробанк. Вряд ли где-то еще найдется такой бизнес, который растет десятками процентов в месяц. И даже с учетом, что рост этот происходит с нуля, цифры впечатляют.



СБП: снижение рисков и экономия на транзакциях



Кроме ускорения и упрощения жизни предпринимателей и покупателей, новость о росте объема платежей через СБП хорошая и с точки зрения снижения рисков, связанных с внешнеполитическими факторами. Мы таким образом уходим от транзакций через Visa и Mastercard, а это, как известно, иностранные компании, не понятно, что там внутри в их дата-центрах делается, как они обрабатывают транзакции наших граждан.



Мы уже упоминали о минимизации расходов, так вот - развитие позволят предпринимателям сэкономить также на комиссии за эквайринг. Сегодня ее размер составляет в среднем 1,6% с каждой транзакции. Эти траты неизбежно отражаются на потребителях, включаются в себестоимость продукции или услуги.Даже в рамках ограничений банковских комиссий из-за коронавируса, рассчитаться картой можно с комиссией в 1%. СБП позволяет сделать это с комиссией в размере 0,5%-0,7%. При этом бесплатно для клиента через СБП можно проводить транзакций только до 100 тысяч рублей месяц (при переводах свыше данной суммы включается комиссия в 1%).



Хакеры тоже «тестируют» систему



Конечно, всегда есть «но». Не стоит скидывать со счетов риски мошеннических хищений при оплате через систему СБП. Данная проблема – головная боль банков. На днях Коммерсантъ сообщил о «первой ласточке». В одном из банков обнаружилась уязвимость в приложении, это дало возможность кибермошенникам подменить счета и украсть средства со счетов клиентов. Проблему выявили и устранили. Проблема на стороне банков, поэтому потребителям деньги вернут. Банкам же придется усилить «охрану». Впрочем, это вечная тема, где деньги – там и воры. Раньше портмоне и сейфы были под прицелом, сегодня – счета и банковские сервисы. Кредитные учреждения справятся в возникшими вызовами, как делали это и раньше.



Время, когда, коснувшись двумя смартфонами, можно будет оплатить товар и услугу, и соответственно, принять оплату уже за окном.