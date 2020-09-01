Главная > Банки и кредитование

Преимущества СБП и технологии SoftPOS

31 августа в 15:33 Банки и кредитование 0 306 Иван Тихонов
1 Изображение

Материал подготовил Алексей Лашко, председатель КПК «Содействие»

Бесконтактные способы оплаты становятся все популярнее

Многие торговые точки уже оснащены POS-терминалами с бесконтактной функцией.Но в ближайшее время может случиться, что и терминал не понадобятся. Вместо кассы или мобильного pos-устройства предприниматели смогут использовать для приема оплаты собственные смартфоны.

Для предпринимателей это означает экономию времени на запуск эквайринга, а также минимизацию расходов - не нужно покупать множество pos-терминалов, в том числе при выездной торговле. Для покупателя же сохраняется привычный способ безналичной оплаты.

Все гениальное просто в использовании

Использовать смартфон, как платежный инструмент и терминал можно и сегодня, если в аппарате есть модуль NFC (Nearfield communication — коммуникация ближнего поля, схожая с известным способом передачи данных Bluetooth). Но NFC есть не во всех устройствах, пока что это прерогатива только дорогого «модельного ряда» смартфонов.

Если в роли онлайн-кассы будет работать приложение, которое можно скачать на любой смартфон, то предприниматель сможет принимать оплату бесконтактно и формировать квитанции, не тратясь на продвинутые устройства с модулями NFC. Да и потребители смогут уже массово превратить свои телефоны в функциональные «кошельки».

Система быстрых платежей, как катализатор «безконтактов»

Центробанк запустил СБП в 2019 году, сделав доступными переводы между картами разных банков по номеру телефона, а также возможность оплаты покупок с помощью QR-кода. Для оплаты по QR-коду не нужна карта, и даже привязка карты к телефону, достаточно скачать банковское приложение.

Некоторые банки уже «испытывают» приложения на своих клиентах, в том числе из числа предпринимателей. Применяется технология SoftPOS, которая позволяет использовать устройство не только, как «кошелек», но и как полноценный терминал оплаты: принимать безналичные платежи по QR-коду, формировать квитанции, возвращать средства покупателю. Известно, что такой продукт уже тестируют СКБ-Банк, банк Русский Стандарт. В дальнейшем они планируют предложить его другим кредитным организациям и маркетплейсам. На мой взгляд, СБП «в соавторстве» с технологией бесконтактной оплаты совершат революцию на рынке платежей.

Правда, здесь важно вовлечение население в использование переводов через СБП. Хорошие новости - объем транзакций через систему растет каждый месяц примерно на треть, о чем сообщает Центробанк. Вряд ли где-то еще найдется такой бизнес, который растет десятками процентов в месяц. И даже с учетом, что рост этот происходит с нуля, цифры впечатляют.

СБП: снижение рисков и экономия на транзакциях

Кроме ускорения и упрощения жизни предпринимателей и покупателей, новость о росте объема платежей через СБП хорошая и с точки зрения снижения рисков, связанных с внешнеполитическими факторами. Мы таким образом уходим от транзакций через Visa и Mastercard, а это, как известно, иностранные компании, не понятно, что там внутри в их дата-центрах делается, как они обрабатывают транзакции наших граждан.

Мы уже упоминали о минимизации расходов, так вот - развитие позволят предпринимателям сэкономить также на комиссии за эквайринг. Сегодня ее размер составляет в среднем 1,6% с каждой транзакции. Эти траты неизбежно отражаются на потребителях, включаются в себестоимость продукции или услуги.Даже в рамках ограничений банковских комиссий из-за коронавируса, рассчитаться картой можно с комиссией в 1%. СБП позволяет сделать это с комиссией в размере 0,5%-0,7%. При этом бесплатно для клиента через СБП можно проводить транзакций только до 100 тысяч рублей месяц (при переводах свыше данной суммы включается комиссия в 1%).

Хакеры тоже «тестируют» систему

Конечно, всегда есть «но». Не стоит скидывать со счетов риски мошеннических хищений при оплате через систему СБП. Данная проблема – головная боль банков. На днях Коммерсантъ сообщил о «первой ласточке». В одном из банков обнаружилась уязвимость в приложении, это дало возможность кибермошенникам подменить счета и украсть средства со счетов клиентов. Проблему выявили и устранили. Проблема на стороне банков, поэтому потребителям деньги вернут. Банкам же придется усилить «охрану». Впрочем, это вечная тема, где деньги – там и воры. Раньше портмоне и сейфы были под прицелом, сегодня – счета и банковские сервисы. Кредитные учреждения справятся в возникшими вызовами, как делали это и раньше.

Время, когда, коснувшись двумя смартфонами, можно будет оплатить товар и услугу, и соответственно, принять оплату уже за окном.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Обанкротиться? Да легко!

Сегодня в 12:23 Финансы

Страховые взносы для малого бизнеса в 2021 году останутся на уровне нынешнего года

31 августа в 20:26 Бизнес

В последний день лета количество новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ составило практически 5 тысяч

31 августа в 15:51 Медицина

Чиновники рассказали, кого и когда будут вакцинировать от коронавирусной инфекции

28 августа в 16:25 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

В ФОМ рассказали, какое количество россиян доверяют главе государства За последние сутки новые случаи коронавируса зарегистрированы во всех субъектах РФ Курс евро поднялся выше 88 рублей Эксперты рассказали, насколько дороже сейчас собрать ребенка в школу Глава Росводресурсов назвал регион с наибольшими потерями воды при доставке к потребителям

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Top.Mail.Ru