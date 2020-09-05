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«МСП банк» выдает займы под необычный залог

4 сентября в 12:43 Банки и кредитование 0 243 Карина Мелова
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«МСП банк» опять выступил с нестандартным решением, предоставив компании-производителю литий-ионных аккумуляторов нового типа «Энергоэлемент» кредит в размере 4,3 миллиона рублей под 8,5 % годовых под необычный залог в виде интеллектуальной собственности, а именно исключительных прав на 2 изобретения (ист.: «Ведомости»).

Так, генеральный директор ООО «Энергоэлемент» Александр Логинов поделился следующей информацией: «Мы выиграли большой тендер на поставку тяговых литий-ионных аккумуляторов с постоплатой, и, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиком, нам потребовался кредит для закупки материалов. Кроме патентов, нам было нечего предложить банку, и я вспомнил про свою идею десятилетней давности – использовать для этих целей ИС, ведь наша компания владеет семью патентами. Мы указали в заявке два из них, и в течение месяца «МСП банк» одобрил нам кредит».

По мнению экспертов, выдача займа под экстраординарный залог будет постепенно развиваться в РФ, учитывая тот, факт, что в августе подобным образом поступил Экспобанк, впервые в России одобрив кредит, обеспечением которого стала цифровая валюта (токены blockchain-платформы Waves).

По словам заместителя руководителя правления «МСП банка» Романа Капиноса, финансово-кредитное учреждение, сотрудником которого он является, не считает необычной идею оформления займа под залог ИС, поскольку в рамках реализации программы Центробанка по обеспечению малых и средних предпринимателей кредитами под такой залог «МСП банк» до этого уже утверждал интеллектуальную собственность в роли дополнительного гаранта возврата средств.
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