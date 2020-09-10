Центробанк намерен перенаправлять жалобы клиентов банков самим виновникам

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выразила одобрение пилотному проекту по порядку рассмотрения жалоб клиентов банков. Речь идет о процедуре, при которой поступившие в Банк России жалобы регулятор будет направлять для рассмотрения банкам-виновникам.



Пилотный проект предполагает, что Центробанк изначально не будет проверять кредитную организацию по жалобам клиентов, а сразу направит эти жалобы в организацию для решения проблемы по месту, пишут «Известия». Банк должен подготовить ответ клиенту и передать копию ответа в ЦБ.



Глава Банка России рассмотрит вариант пилотного проекта и в случае его успешного завершения инициирует внесение изменений в законодательство.



В экспертном сообществе указывают, что нынче кредитные организации прибегают к такому методу решения проблем с клиентами в добровольном порядке. При этом мониторинг жалоб производится через социальные сети и специализированные форумы. Впрочем, поскольку эта процедура не введена в регулируемое поле, то нет никаких гарантий удовлетворения поступающих претензий.



Более того, по мнению экспертов, пилотный проект позволит стимулировать банки к клиентоориентированному подходу. В свою очередь, регулятор сможет вести статистику по всем кредитным организациям и рейтинговать их по качеству работы с жалобами клиентов.