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Центробанк намерен перенаправлять жалобы клиентов банков самим виновникам
15 сентября в 15:03 Банки и кредитование 1 332 Иван Тихонов
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выразила одобрение пилотному проекту по порядку рассмотрения жалоб клиентов банков. Речь идет о процедуре, при которой поступившие в Банк России жалобы регулятор будет направлять для рассмотрения банкам-виновникам.
Пилотный проект предполагает, что Центробанк изначально не будет проверять кредитную организацию по жалобам клиентов, а сразу направит эти жалобы в организацию для решения проблемы по месту, пишут «Известия». Банк должен подготовить ответ клиенту и передать копию ответа в ЦБ.
Глава Банка России рассмотрит вариант пилотного проекта и в случае его успешного завершения инициирует внесение изменений в законодательство.
В экспертном сообществе указывают, что нынче кредитные организации прибегают к такому методу решения проблем с клиентами в добровольном порядке. При этом мониторинг жалоб производится через социальные сети и специализированные форумы. Впрочем, поскольку эта процедура не введена в регулируемое поле, то нет никаких гарантий удовлетворения поступающих претензий.
Более того, по мнению экспертов, пилотный проект позволит стимулировать банки к клиентоориентированному подходу. В свою очередь, регулятор сможет вести статистику по всем кредитным организациям и рейтинговать их по качеству работы с жалобами клиентов.
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Как Вы оцениваете пилотный проект по рассмотрению жалоб клиентов банков?
В настоящее время похожая схема уже существует: клиент может обратиться в приемную Ценробанка РФ с описанием своей проблемы.
Если данный пилотный проект будет влиять на взаимоотношения ЦБ и банков, и, как следствие, на количество проверок и предписаний со стороны регулятора, то инициатива, безусловно, интересная с этой точки зрения.
С другой стороны, есть опасения, что в результате процесс рассмотрения обращения клиента будет затягиваться из-за внутренних процедур, особенно если посредничество Центробанка будет обязательным. Так как некоторые проблемы быстрее решаются между банком и клиентом напрямую. В УБРиР, к примеру, действует служба заботы о клиенте, которая взаимодействует непосредственно с клиентом, оперативно реагирует на их обращения, что позволяет быстро решать возникшие вопросы.