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«Автостат»: в октябре количество кредитов, выданных на покупку новых автомобилей, увеличилось на 16%
Сегодня в 16:16 Банки и кредитование 1 96 Иван Тихонов
Количество кредитов на новые автомобили в октябре 2020 года превысило уровень октября 2019 года на 16%, а сумма кредитов — на 17%. Это следует из данных «Автостата» со ссылкой на 20 ведущих банков по направлению автокредитования.
Эксперты полагают, что динамика обусловлена двумя факторами: поставкой в автосалоны ожидаемых потребителями автомобилей и влиянием госпрограмм. Ныне правительство РФ субсидирует 10% стоимости авансового платежа по кредиту для определенных автомобилей и категорий граждан (25% — для Дальнего Востока), пишет «Ъ». Помимо этого, увеличилось и количество кредитов на автомобили с пробегом — на 6%, а их сумма — на 20%. Суммарно выдачи на новые и подержанные автомобили в РФ увеличились на 13% в штуках и 17.5% в денежном эквиваленте.
Согласно данным «Автостата», повышение доступности машин на фоне высокого спроса привело к рекордному всплеску продаж автомобилей в октябре — на 7%. Так, продажи Lada, на которую традиционно приходится основная часть кредитов с господдержкой, увеличилась сразу на 22%. В целом на льготное автокредитование в большинстве банков, принимающих участие в госпрограмме, приходится 50–60% выдач.
Впрочем, кредитные продажи стимулирует практически только государство, а доля таких продаж в общем числе — 40%, указывают эксперты. Сергей Удалов из «Автостата» соглашается, что после исчерпания господдержки темпы роста автокредитования замедлятся.
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По Вашему мнению, что позволит удержать темпы роста автокредитования после исчерпания господдержки?
Спрос на автомобили сильно зависит от доходов населения и доступности кредитов. Программы льготного автокредитования ежегодно оказывают положительный эффект на продажи. Но помимо госпрограмм в 2020 году на динамику авторынка влияли и другие факторы: отложенный спрос, нестабильный курс рубля, снижение ставок по автокредитам.
По опыту прошлых лет прекращение программ господдержки приведет к снижению спроса на автомобили, попадающие под действие программы. Из-за отсутствия дополнительной финансовой поддержки часть покупателей может уйти на вторичный рынок.
Сохранить объемы автокредитования можно за счет специальных предложений от дилеров и автопроизводителей и связанных с ними кэптивных банков.
Влияние пандемии на авторынок продолжится и в следующем году, поэтому программы государственной поддержки останутся основным стимулом роста автокредитования в массовом сегменте. Правительство объявило о продлении льготных программ в 2021 году и планирует выделить 17,5 млрд рублей на их реализацию.