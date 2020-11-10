«Автостат»: в октябре количество кредитов, выданных на покупку новых автомобилей, увеличилось на 16%

Количество кредитов на новые автомобили в октябре 2020 года превысило уровень октября 2019 года на 16%, а сумма кредитов — на 17%. Это следует из данных «Автостата» со ссылкой на 20 ведущих банков по направлению автокредитования.



Эксперты полагают, что динамика обусловлена двумя факторами: поставкой в автосалоны ожидаемых потребителями автомобилей и влиянием госпрограмм. Ныне правительство РФ субсидирует 10% стоимости авансового платежа по кредиту для определенных автомобилей и категорий граждан (25% — для Дальнего Востока), пишет «Ъ». Помимо этого, увеличилось и количество кредитов на автомобили с пробегом — на 6%, а их сумма — на 20%. Суммарно выдачи на новые и подержанные автомобили в РФ увеличились на 13% в штуках и 17.5% в денежном эквиваленте.



Согласно данным «Автостата», повышение доступности машин на фоне высокого спроса привело к рекордному всплеску продаж автомобилей в октябре — на 7%. Так, продажи Lada, на которую традиционно приходится основная часть кредитов с господдержкой, увеличилась сразу на 22%. В целом на льготное автокредитование в большинстве банков, принимающих участие в госпрограмме, приходится 50–60% выдач.



Впрочем, кредитные продажи стимулирует практически только государство, а доля таких продаж в общем числе — 40%, указывают эксперты. Сергей Удалов из «Автостата» соглашается, что после исчерпания господдержки темпы роста автокредитования замедлятся.