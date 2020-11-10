Банкиры предложили два механизма обмена информацией ради борьбы с мошенническими переводами

Президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский направил письмо на имя директора департамента информационной безопасности Центробанка Вадима Уварова с предложением создать централизованный механизм борьбы с мошенническими переводами. По мнению автора письма, это поспособствует ускорению реагирования на кражу денежных средств со счетов и их дальнейшего вывода.



Банкиры предлагают наладить обмен данными между кредитными организациями напрямую, но посредством системы Банка России, пишут «Известия». Такая система позволит бороться с мошенниками, которые работают методами социальной инженерии. Для этих целей выгодно использовать уже действующую систему обмена информацией FinCERT, поскольку это защищенный и доверенный канал взаимодействия, отмечается в письме АБР.



Второе предложение по доработке системы обмена информацией FinCERT - ранжировать подозрительные операции на «более» и «менее» опасные. Случается, что клиент может забыть об оплате или о подписке и сообщить в банк о неправомерном списании, поясняется в документе. Эта информация отправляется в FinCERT, вследствие чего перевод могут приостановить.



Доработка уже существующей системы обмена информацией об инцидентах FinCERT необходима, полагают профучастники. Это позволит ускорить и автоматизировать процессы оперативного реагирования финансовых организаций на мошеннические атаки. В итоге защита средств будет зависеть от того, насколько грамотно банки-участники выстроят процессы на своей стороне.