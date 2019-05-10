Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым подписано постановление, которым закрепляется отмена внутрисетевого роуминга. Об этом он заявил, открывая очередную встречу с вице-премьерами.



Медведев сказал: «Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга». Премьер подчеркнул, что подписание постановления является окончательным решением данного вопроса на правительственном уровне.



Глава правительства также напомнил о том, что отмена внутреннего роуминга на территории РФ вступает в законную силу 1 июня. Он констатировал, что операторы сотовой связи уже фактически работают согласно новых стандартов. Гон напомнил о законодательно закрепленных бесплатных входящих звонках по всей России, включая Крым. Премьер-министр подчеркнул: «Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее. В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков - это абсолютно естественная и необходимая вещь».



Поправки к закону «О связи», которыми был отменен внутренний роуминг, были приняты на последнем в минувшем году заседании ГД. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда сказал, что данные нормы дадут возможность людям «сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России».