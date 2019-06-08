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Президент РФ предложил бизнесу развивать технологии в партнерстве с государством

7 июня в 17:42 Бизнес 0 115 Васильева Елена
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Президент России Владимир Путин дал поручение наладить партнерские отношения между крупными компаниями и государством для развития научно-технологических направлений.

В ходе своего выступления на ПМЭФ глава государства указал на серьезные кадровые научные ресурсы, которыми обладает РФ. Путин заявил: «В этой связи предлагаю нашим компаниям с государственным участием, а также ведущим российским частным компаниям стать головными партнерами государства в развитии сквозных научно-технологических направлений».

Такими направлениями могут стать искусственный интеллект, создание новых материалов, геномные технологии для промышленности, сельского хозяйства и медицины, а также портативные энергоисточники, технологии для ее хранения и передачи. Результатом сотрудничества бизнеса и государства станут прорывные продукты и услуги, а также их продвижение на внутреннем и внешнем рынке.

Государство в результате такого сотрудничества получит мощный суверенный технологический потенциал, а компании смогут шагнуть в новую технологическую эпоху.

Президент дал распоряжение: «Поручаю правительству организовать эту работу».
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