Президент РФ предложил бизнесу развивать технологии в партнерстве с государством

Президент России Владимир Путин дал поручение наладить партнерские отношения между крупными компаниями и государством для развития научно-технологических направлений.



В ходе своего выступления на ПМЭФ глава государства указал на серьезные кадровые научные ресурсы, которыми обладает РФ. Путин заявил: «В этой связи предлагаю нашим компаниям с государственным участием, а также ведущим российским частным компаниям стать головными партнерами государства в развитии сквозных научно-технологических направлений».



Такими направлениями могут стать искусственный интеллект, создание новых материалов, геномные технологии для промышленности, сельского хозяйства и медицины, а также портативные энергоисточники, технологии для ее хранения и передачи. Результатом сотрудничества бизнеса и государства станут прорывные продукты и услуги, а также их продвижение на внутреннем и внешнем рынке.



Государство в результате такого сотрудничества получит мощный суверенный технологический потенциал, а компании смогут шагнуть в новую технологическую эпоху.



Президент дал распоряжение: «Поручаю правительству организовать эту работу».