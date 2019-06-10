Роспотребнадзор внес предложение ввести запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов

Роспотребнадзор предложил на законодательном уровне запретить уничтожение продуктов, пригодных к употреблению. Об этом сказано в перечне подготовленных в ответ на запрос Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложений ведомства.



В опубликованном сегодня на сайте СПЧ документе сказано: «В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу».



Роспотребнадзор предложил также законодательно урегулировать порядок применения невостребованных продуктов и пищевых отходов в качестве источника биоэнергетики.



Роспотребнадзор высказался за «законодательное закрепление поэтапного сокращения (вплоть до полного запрета) на производство одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли». Ведомство предлагает обязать к многократному использованию «отдельных видов тары и упаковки». Служба также предлагает законодательно закрепить стимулирование использования многоразовой тары, а также применения в производстве упаковки саморазрушающихся материалов.