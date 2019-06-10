ФАС оштрафовала Google за 3 года на 438 млн рублей

Компанией Google за 3 года получены предписания от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на выплату штрафов за различные нарушения на 438 млн рублей. Об этом пресс-служба ведомства сообщила информагентству ТАСС.



В пресс-службе сообщили: «Общая сумма штрафов за последние три года – более 438 млн рублей».



ФАС в течение трех лет возбуждено в отношении Google одно антимонопольное и четыре антимонопольных дела, а также два дела, связанные с нарушениями закона «О рекламе».



26 июня ФАС снова признала нарушителем закона американскую компанию Google из-за контекстной рекламы дипломных работ, выполняемых под заказ. В сообщении ведомства сказано, что Google грозит штраф в размере от 100 тысяч до полумиллиона рублей.