В России будут развивать экологически ориентированные компании-стартапы

Организаторы глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) планируют развитие на территории РФ стартапов, которые будут развивать ресурсоемкие и экологически чистые технологии. Об этом сегодня в ходе церемонии закрытия саммита сообщил председатель оргкомитета GMIS Бадр аль-Олама.



Он сказал: «Мы запускаем новую инициативу в рамках GMIS, мы призываем разработчиков, исследователей подготовить исследования, чтобы сделать будущее менее ресурсоемким и экологически чистым. Мы будем рассматривать проекты, работать с фондом «Сколково» и другими организациями, которые расположены в России, чтобы здесь появились компании-стартапы, которые будут работать с Минпромторгом для интеграции таких разработок в реальное производство».



Следующий саммит GMIS, по словам председателя его оргкомитета, состоится в Ганновере в 2020 году одновременно с Ганноверской ярмаркой. В его ходе пройдет обсуждение вопросов использования наиболее современных технологий, которыми будет изменен «облик производства».



Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 проводится с 9 по 11 июля в Екатеринбурге. Его организатором является фонд «Росконгресс», а генеральным информационным партнером –ТАСС.