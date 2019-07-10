Четвертая часть питьевой воды в РФ - подделка

Более 25% питьевой воды, продающейся в России, является подделкой. Об этом заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, в очередной раз, отметив необходимость маркировать воду.
Он сказал: «Как ни странно, самая подделываемая продукция - это вода, питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьем. Процент фальсификата составляет от 25% до 30% (это в среднем по России), а в некоторых регионах и до 80%. Нужно обязательно начать маркировку этой продукции».
Ранее Роспотребнадзором было направлено предложение в Минпромторг о нанесении маркировки на минеральную воду в РФ с целью предотвращения производства и продажи в стране контрафактной продукции. Сейчас в России проходит ряд добровольных экспериментов по маркировке нескольких видов товаров.
В текущем году обязательной маркировке подлежат десять товарных групп: табачные изделия, парфюмерия, шины и пневматические покрышки, обувь, фотокамеры и лампы-вспышки, а также 5 групп товаров легкой промышленности.
К сожалению, процесс производства воды является достаточно открытым и даже легкодоступным для подделок. Мелкие производители используют бутылки и наклейки известных авторитетных производителей, а продают некачественную воду.
Для иллюстрации реальной ситуации считаю необходимым обратиться к исследованию, поведенному Союзом потребителей Росконтроль. Проверялось качество детской бутилированной воды. Так, по итогам тестирования, "ФрутоНяня" демонстрирует запах ртути, в "Агуше" содержание фтора намного ниже заявленного, "Сказочный Лес" не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям. А ведь по данным того же Союза потребителей Росконтроль, категория детских товаров является самой благополучной на Российском рынке.
Помочь решению вопроса, действительно, должна обязательная маркировка товаров, которая позволит очистить рынок от подделок и сделать его более прозрачным. Часть товаров уже маркируется в обязательном порядке, часть - в тестовом режиме. Так, с 1 июля обязательному маркированию подлежат сигареты, обсуждался вопрос о включении в этот список товаров обуви. Очевидно, что начинать необходимо с товаров первого потребления, особенно детского, поэтому предложение Роспотребнадзора в Минпромторг о нанесении маркировки на минеральную воду в РФ с целью предотвращения производства и продажи в стране контрафактной продукции является крайне необходимым и целесообразным.