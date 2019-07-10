Четвертая часть питьевой воды в РФ - подделка

Более 25% питьевой воды, продающейся в России, является подделкой. Об этом заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, в очередной раз, отметив необходимость маркировать воду.



Он сказал: «Как ни странно, самая подделываемая продукция - это вода, питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьем. Процент фальсификата составляет от 25% до 30% (это в среднем по России), а в некоторых регионах и до 80%. Нужно обязательно начать маркировку этой продукции».



Ранее Роспотребнадзором было направлено предложение в Минпромторг о нанесении маркировки на минеральную воду в РФ с целью предотвращения производства и продажи в стране контрафактной продукции. Сейчас в России проходит ряд добровольных экспериментов по маркировке нескольких видов товаров.



В текущем году обязательной маркировке подлежат десять товарных групп: табачные изделия, парфюмерия, шины и пневматические покрышки, обувь, фотокамеры и лампы-вспышки, а также 5 групп товаров легкой промышленности.