Ассоциации банков запретят сотрудникам пользоваться смартфонами

Ассоциация российских банков (АРБ) и Ассоциация банков России (АБР) предложили ввести запрет на использование банковскими служащими мобильных телефонов с камерами. Об этом написала сегодня газета «Известия», ссылаясь на слова вице-президентов банковских ассоциаций.



Представители отраслевых объединений заявляют, что введение данного запрета направлено на борьбу с утечками персональных данных. Вице-президент АБР Алексей Войлуков рассказал «Известиям», что АБР планирует обратиться в Центробанк с просьбой о закреплении в банковских стандартах возможности ограничивать пользование телефонами на рабочих местах. Он сказал: «Технически организовать такой надзор не составит труда: это возможно, например, через встроенную в монитор камеру. Уверен, что на рынке есть компании, которые предлагают такие решения».



АРБ, в свою очередь, уже в сентябре представит рекомендации, предусматривающие ограничения, а возможно и полный запрет смартфонов в рабочее время. Об этом рассказал изданию вице-президент ассоциации Олег Скворцов. Он отметил: «Как вариант, банки могут обеспечивать сотрудников мобильными телефонами без камер. Важно сохранить служащим связь с внешним миром, одновременно исключив возможность для злоупотреблений». Он уточнил, что полный запрет будет касаться работающих с большими объемами клиентских данных специалистов.



В пресс-службах нескольких российских банков, включая ВТБ, «ФК Открытие», Райффайзенбанк и «Ак Барс», высказались против запрета смартфонов на рабочих местах. «Известия» процитировала слова руководителя отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Дениса Камзеева: «Ограничение на использование телефонов скорее приведет к негативу со стороны сотрудников, чем поможет в борьбе с утечками. Если говорить о технических мерах контроля личных мобильных сотрудников, то возникает вопрос экономической целесообразности».



РБК в конце июня сообщил о запрете ряда крупных банков, включая ВТБ и «ФК Открытие», на фотографирование сотрудниками экранов компьютеров.