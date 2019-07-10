Производители до 20% уменьшили размер упаковки

Производители потребительских товаров и продуктов в РФ уменьшили в период с 2012-го по 2018 год размер упаковок от 7% до 20%. Об этом сообщает исследовательская компания GfK.



В GfK отметили: «Согласно оценке GfK Rus, с 2012-го по 2018 год производители FMCG товаров (товаров повседневного спроса) в России уменьшили размер своих упаковок на 7-20% в зависимости от категории. При этом чаще всего используют «скрытый» даунсайзинг при сохранении или незначительном снижении стоимости».



В качестве примера было упомянуто появление на прилавках емкостей, отличных от классической литровой упаковки, например, молоко встречается в упаковке емкостью 985мл, и даже 920 мл.



Данные GfK, в то же время, свидетельствуют о том, что все большее число покупателей пересчитывают стоимость товаров за литр или килограмм. Если в 2012 году таких было 29%, то к 2018 году их насчитывалось уже 49%. Выросло также число россиян, обращающих внимание на размер фасовок в пересчете на литр или килограмм, с 17% до 29%.



Растет также количество россиян, которые сравнивают стоимость разных марок продукта перед окончательным выбором, сейчас таких покупателей уже 63%, а также и тех, кто готов выбрать альтернативный привычному товар - 57%.