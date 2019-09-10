Исследование: россияне не спешат становиться предпринимателями

Аналитический центр НАФИ провел исследование по заказу МЭР о готовности россиян вести предпринимательскую деятельность. Как показали результаты опроса, только лишь 8% граждан планируют в ближайшие несколько лет запустить собственный бизнес, а еще 23% - намерены сделать это в ближайшие 10 лет.



Что более интересно, как выяснили эксперты, львиная доля россиян, планирующих вести предпринимательскую деятельность, - женщины в декрете (40%), школьники (49%), выпускники детских домов (42%) и молодежь от 18 до 30 лет (57%).



Между тем, аналитики полагают, что их желание вести бизнес носит лишь теоретический характер, а побудить граждан к действию сможет лишь совокупность таких факторов, как меры государственной поддержки и информационная кампания о таких мерах. На данный момент пользовались поддержкой государства (льготное кредитование, гранты и финансовая помощь) только 9% бизнесменов, пишут «Известия». Причем знают о существовании программ господдержки 75% бизнесменов.



Специалисты НАФИ также выяснили, что каждый третий (35%) гражданин РФ хотел бы начать свой бизнес в перспективе (без временной привязки). В то же время психологические факторы, наравне с экономическими, отпугивают россиян от запуска собственного дела, показал опрос. 83% опрошенных в возрасте 46-65 лет заявили, что боятся становиться предпринимателями, поскольку «уже поздно начинать». Среди иных страхов – боязнь потери средств и недостаток средств для старта.