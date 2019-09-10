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Исследование: россияне не спешат становиться предпринимателями
Сегодня в 15:33 Бизнес 3 137 Иван Тихонов
Аналитический центр НАФИ провел исследование по заказу МЭР о готовности россиян вести предпринимательскую деятельность. Как показали результаты опроса, только лишь 8% граждан планируют в ближайшие несколько лет запустить собственный бизнес, а еще 23% - намерены сделать это в ближайшие 10 лет.
Что более интересно, как выяснили эксперты, львиная доля россиян, планирующих вести предпринимательскую деятельность, - женщины в декрете (40%), школьники (49%), выпускники детских домов (42%) и молодежь от 18 до 30 лет (57%).
Между тем, аналитики полагают, что их желание вести бизнес носит лишь теоретический характер, а побудить граждан к действию сможет лишь совокупность таких факторов, как меры государственной поддержки и информационная кампания о таких мерах. На данный момент пользовались поддержкой государства (льготное кредитование, гранты и финансовая помощь) только 9% бизнесменов, пишут «Известия». Причем знают о существовании программ господдержки 75% бизнесменов.
Специалисты НАФИ также выяснили, что каждый третий (35%) гражданин РФ хотел бы начать свой бизнес в перспективе (без временной привязки). В то же время психологические факторы, наравне с экономическими, отпугивают россиян от запуска собственного дела, показал опрос. 83% опрошенных в возрасте 46-65 лет заявили, что боятся становиться предпринимателями, поскольку «уже поздно начинать». Среди иных страхов – боязнь потери средств и недостаток средств для старта.
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По Вашему мнению, что отпугивает россиян от запуска собственного бизнеса, кроме озвученных аспектов? Какие шаги следует предпринять на уровне государства, дабы повысить интерес граждан к предпринимательству?
Проблема низкой активности населения в открытии собственного бизнеса помимо озвученных в материале причин зачастую является еще и следствием отсутствия культа предпринимателя как человека, могущего добиться и добивающегося успеха собственными силами или при определенной поддержке со стороны государства. В современной литературе и кино коммерсант или предприниматель это обязательно человек пронырливый и не всегда честный, способный на подлость или просто изворотливый тип успевший в лихую пору накопления первичного капитала в 90-е годы ХХ века прикарманить то, что плохо использовалось государством и теперь использующий этот актив для своего обогащения или вывоза капитала за рубеж. Пример российских купцов начала ХХ века, которые обладали предпринимательской хваткой и смогли создать свои империи, а затем создававшие внесословные учебные заведения и отдававшие значительные средства на благотворительность сегодня вспоминают разве, что в контексте очередной годовщины Октябрьской революции 1917 года, потому что по итогам ее это сословие, которое во многом финансировало революционеров было уничтожено, а их общественный образ был поруган. Именно поэтому боясь осуждения остальным населением, или вспоминая «лихие 90-е» когда было не известно что хуже платить грабительские налоги государству или дань бандитам, ведь и те и другие могли с легкостью отобрать бизнес, россияне все чаще говорят об открытие собственного дела лишь в теоретическом плане. Поэтому государству стоит задуматься не только над механизмами поддержки малого предпринимательства, но и над созданием в обществе положительного образа предпринимателя. Тогда и убеждать населения активнее открывать свое дело долго не потребуется.
По Вашему мнению, что отпугивает россиян от запуска собственного бизнеса, кроме озвученных аспектов? Какие шаги следует предпринять на уровне государства, дабы повысить интерес граждан к предпринимательству?
Можно предположить, что одним из значимых сдерживающих факторов развития предпринимательства является не только учет присутствия государства (прежде всего контролирующих органов), но и сама необходимость общения и ведения дел в реальной жизни (офф-лайне), что представляет некоторые трудности для аудитории, заявившей о наибольшей активности. Люди в возрасте 18-30 лет (57%), школьники (49%), выпускники детских домов (42%) и женщины в декрете (40%) - это социальные группы, которые в современном мире объективно объединяют людей, более склонных к виртуальному общению.
Учитывая возрастные и другие объективные особенности аудитории, ориентированной на собственный бизнес, наиболее перспективным представляется развитие и всемерная поддержка «цифрового» предпринимательства. Это может быть всё что связано с написанием приложений для мобильных устройств, он-лайн продажами, монетизированной активностью в социальных сетях и т.п.
Именно на направлении цифровизации предпринимательства необходимо сосредоточить усилия правительства по поддержке малого бизнеса. Открыть и вести свой бизнес должно быть так же просто, как и оплачивать счета за ЖКХ. Возможность ведения бизнеса с домашнего компьютера, смартфона и т.п. может обеспечить взрывной рост предпринимательской активности в России, стране, обладающей одной из наиболее развитых сетевых инфраструктур в Европе.
По Вашему мнению, что отпугивает россиян от запуска собственного бизнеса, кроме озвученных аспектов? Какие шаги следует предпринять на уровне государства, дабы повысить интерес граждан к предпринимательству?
Малый бизнес в России, по сей день сталкивается с рядом проблем. Связаны эти проблемы, прежде всего с законодательством и правовыми аспектами, лицензированием, и регистрацией своего бизнеса (благодаря административным барьерам), арендой помещения и рекламой, действующей системой налогообложения, предоставлением площадей под торговлю и производство, целым рядом контрольно- ревизионных действий со стороны контролирующих организаций , далеко не всегда правомерных и оправданных проверок, проблемы трудовых отношений и социальной защиты предпринимателей, наемных работников, часто полное или частичное отсутствие полноценной информационной поддержки и еще целого ряда аспектов, имеющих прямую зависимость от органов местной власти. Например, требования по регистрации своего бизнеса-предприятия const меняются. И это не всегда отслеживается начинающими предпринимателями. Финансово-кредитные механизмы (выдача кредита осуществляется по антисипативной ставке начисления процентов, а не по дикурсивной ставке начисления, как это происходит по всей Европе, отсутствует механизм самофинансирования), действующая система налогообложения и законодательства - противоречивы и несовершенны, во многих регионах низкий уровень платежеспособности населения..А малый бизнес, как известно, ориентирован именно на предоставление услуг и товаров для физического населения. Успех развития малого бизнеса зависит, в первую очередь, от муниципальной администрации. Соответственно, необходим благоприятный климат во взаимоотношениях малого бизнеса и власти через привлечение их к детальному обсуждению конкретных проблем малого бизнеса и выработке дееспособных предложений, утвержденных и реализованных в жизнь, после обсуждения на всех уровнях власти. Для обеспечения прозрачности и дееспособности данных предложений необходимо вовлечение в данный процесс (подготовка изменений нормативно-правовой базы малого бизнеса и экспертиза проектов законодательства) представителей малого бизнеса или их объединений, на местах. Малый бизнес обеспечивает наполняемость местного бюджета и повышает занятость населения на местах. Значение и роль муниципальных образований в развитии малого бизнеса –значительны, равно как и малого бизнеса для муниципалитетов. Сегодня, мы можем еще столкнуться и с рядом противоречий в положениях о лицензировании конкретных видов деятельности, утвержденных Правительством Российской Федерации, когда в число лицензионных требований и условий включены требования, входящие в число предметов ведения иных государственных органов. Формально это может рассматриваться как нарушение соответствующих норм Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Вместе с тем является очевидным, что исключение таких требований и условий из положений о лицензировании практически лишает органы государственной власти возможности защиты прав и законных интересов государства, общества и потребителей, жизни и здоровья граждан при ведении недобросовестными предпринимательскими структурами соответствующих видов деятельности. Со стороны Государства проведена значительная работа по приведению федеральных законов и нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности». Сегодня, требуются изменения или признание, утратившими силу следующие документы, касающиеся таких видов деятельности, которые не подлежат лицензированию. А именно:
1. Федеральный закон от 20 июня 1996 года № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности»;
2. Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
3. Федеральный закон от 5 июля 1996 года № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 года № 1014 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности ломбардов».
Это сократит возможности для «творчества» чиновников в узковедомственных интересах соответствующих структур или в частных интересах. Наряду с этим необходимо усилить ответственность чиновников за нарушение данного порядка и уточнить взаимодействие федеральных органов, которым поручено осуществление лицензирования конкретных видов деятельности, и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а заодно и права органов местного самоуправления в части полномочий по лицензированию видов деятельности. Другими словами проблемы, касающиеся лицензирования деятельности, все еще являются основным препятствием для развития малого бизнеса в РФ. В ведомстве муниципальных образований находится и регулирование рекламной деятельности малого бизнеса. Хотя представители малого бизнеса, как правило, против такого вмешательства и регулирования. Для решения насущных вопросов малого бизнеса необходима детальная проработка, изучение и разработка эффективных законодательно-правовых мер. Приоритетной задачей становится улучшение взаимоотношений малого бизнеса и власти. Добиться этого можно через привлечение представительных и исполнительных органов власти, предпринимательского сообщества к обсуждению наболевших проблем развития малого бизнеса, руководящего состава(ответственных работников) органов муниципального управления, к процессу разработки предложений для органов государственной власти всех уровней, создания соответствующего правового поля, способствующего развитию малого предпринимательства. Среди этих проблем не только эффективное взаимодействие власти и малого бизнеса, но и специальные режимы налогообложения, вопросы финансирования и кредитования малого бизнеса, а также получение производственных площадей, офисных зданий, сооружений или помещений(значит необходимо разработать и задействовать слаженно и четко работающий механизм приобретения/покупки/аренды собственности, регистрации ее, а также формирование рынка бизнес-недвижимости для малого бизнеса. В конечном итоге, создание инфраструктуры от муниципальных образований) и т.д.
Сегодня, к сожалению, по-прежнему, можно столкнуться с повсеместным использованием традиционных форм и методов управления. Полным игнором системного и ситуационного подходов в управлении. Более того, наблюдается нехватка высококвалифицированных кадров, если мы говорим о малом бизнесе-производстве, а не только о сфере купи-продай…Сферы услуг, продажи, перепродажи продуктов питания, строительных материалов и т.д. материально-техническое снабжение организаций малого бизнеса происходит несвоевременно либо в неполном объёме. Зачастую жестко ограничен доступ к высоким технологиям, связано это с высокими финансовыми затратами. Отсутствует система социальных гарантий и социальной защиты предпринимательской деятельности.
Эти и многие другие вопросы, требуют вмешательства государства. Решение озвученных проблем, характерных для малого бизнеса, сегодня, крайне необходимы, чтобы можно было развивать его не только в сфере услуг(строительство, фитнес-центры, образование, медицина, центры здоровья, ремонт, торговли и т.д. ), но и в сфере инновационной, научно-технической, обрабатывающей и т.д…
Еще одной из проблем является отсутствие эффективных методик оценки предприятий малого бизнеса, что приводит к усложнению в получении, его, реальной картины развития.
Для развития и поддержания малого бизнеса, на Федеральном уровне, сделано уже немало. Но недостаточно. Политика государства должна быть целенаправленной. Необходим закон, определяющий базовые принципы развития и поддержки малого бизнеса. Необходимо решение проблемы здоровой конкуренции малого бизнеса с более крупным бизнесом, но без поддержки государства это невозможно. Проблем много и решать их необходимо системно, последовательно, повсеместно и еще вчера…