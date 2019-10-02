Региональные законодатели нашли способ вывести бизнес из тени

Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил на рассмотрение министра экономического развития Максима Орешкина законодательные инициативы более 20 регионов РФ в области развития предпринимательства в России. В частности, лейтмотив законодательного предложения Самарской области – увеличение размера штрафов за нелегальное ведение бизнеса.



Нынешнее законодательство предполагает наложение штрафа от 500 рублей до 2000 рублей за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве юрлица и индивидуального предпринимателя.



"В результате проведенной в 2018 году работы выявлено 421 физическое лицо, осуществляющее деятельность без регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, и 992 работника без официального трудоустройства", - указано в законодательной инициативе Самарской области.



Самарские законодатели предлагают внести поправки в часть 1 статьи 14.1 КоАП, увеличив размер штрафов практически в 100 раз – от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, пишет ТАСС. По их мнению, «теневым» бизнесменам проще заплатить несущественный штраф, нежели официально регистрироваться и платить налоги. Повышение финансовой ответственности позволит вывести из тени физлиц, осуществляющих нелегальную деятельность.