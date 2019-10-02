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Региональные законодатели нашли способ вывести бизнес из тени
1 октября в 15:49 Бизнес 3 208 Иван Тихонов
Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил на рассмотрение министра экономического развития Максима Орешкина законодательные инициативы более 20 регионов РФ в области развития предпринимательства в России. В частности, лейтмотив законодательного предложения Самарской области – увеличение размера штрафов за нелегальное ведение бизнеса.
Нынешнее законодательство предполагает наложение штрафа от 500 рублей до 2000 рублей за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве юрлица и индивидуального предпринимателя.
"В результате проведенной в 2018 году работы выявлено 421 физическое лицо, осуществляющее деятельность без регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, и 992 работника без официального трудоустройства", - указано в законодательной инициативе Самарской области.
Самарские законодатели предлагают внести поправки в часть 1 статьи 14.1 КоАП, увеличив размер штрафов практически в 100 раз – от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, пишет ТАСС. По их мнению, «теневым» бизнесменам проще заплатить несущественный штраф, нежели официально регистрироваться и платить налоги. Повышение финансовой ответственности позволит вывести из тени физлиц, осуществляющих нелегальную деятельность.
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Как Вы оцениваете инициативу сенаторов? По Вашему мнению, удастся ли вывести бизнес из тени путем повышения штрафов?
Инициатива стимулировать людей к позитивной деятельности, в частности, к легальному ведению предпринимательской деятельности с помощью повышения штрафов до болезненного уровня может рассматриваться как очередной прорыв в понимании гуманистических реалий современного общества. Опыт отечественного прошлого времен большей части XX в. показал к каким последствиям в экономике ведет непримиримая борьба со «спекулянтами», «цеховиками» и другими представителями теневой экономики при отсутствии условий для легальной коммерческой деятельности.
Всякий раз, когда рассматриваются вопросы ужесточения наказания нелишне вспомнить итальянского просветителя и криминолога Ч. Беккариа, который в начале XVIII в. указал на превалирующую важность неотвратимости наказания над его суровостью. В современных условиях наиболее вероятным последствием реализации предлагаемых мер станет краткосрочный сбор повышенных штрафов и прекращение какой-либо коммерческой деятельности большей частью начинающих предпринимателей и большая криминализация деятельности в случае сознательного использования подобных схем крупными теневыми структурами.
В этом контексте другие инициативы регионов, предлагающих поддерживать легализацию и развитие малого бизнеса с помощью налогового стимулирования или иных видов поддержки могут рассматриваться как более продуктивные, но также требующие тщательной проработки в каждом конкретном случае.
Как Вы оцениваете инициативу сенаторов? По Вашему мнению, удастся ли вывести бизнес из тени путем повышения штрафов?
С одной стороны, людей, которые налог не платят, а бизнесом занимаются, вне всякого сомнения, надо выводить из тени.
Выводить из тени не пряником, а кнутом - давно известный прием нашего государства.
Но тут есть две проблемы, не обратив внимания на которые, мы не поймем основной сути происходящего:
Проблема номер один проистекает из самой предоставленной статистики. Из всех, кто занимается предпринимательством в тени, выявляют какой-то мизер граждан для "показательной расправы". Делается это не только потому, что не могут выявить всех. А по той причине, что если это делать для всех - вскроется главная нелицеприятная проблема, скорее всего известная нашим сенаторам.
Проблема номер два, и на самом деле главная проблема, состоит в том, что для малого предпринимательства существуют не просто жесткие, а крайне жесткие условия в нашей стране. Вся необходимая отчетность, все справки, проверки и документы от нас требуют, как от среднего бизнеса, у которого для этого в штате есть отдельные люди. У предпринимателей реального времени и средств заниматься всем этим нет. При этом у банков совсем другая позиция и малый бизнес они в реальности не кредитуют.
Получаются все минусы от ведения бизнеса у малых предпринимателей присутствуют, а вот плюсов что-то не проглядывается.
Мы пришли к тому, что именно государство своим неумением создавать комфортную среду для ведения малого бизнеса загнало людей в тень.
И дело здесь совсем не в размере штрафов и наказаний.
А заняться стоит в первую очередь развитием комфортной среды для малого бизнеса.
Как Вы оцениваете инициативу сенаторов? По Вашему мнению, удастся ли вывести бизнес из тени путем повышения штрафов?
Теневой бизнес всегда был и скорее всего будет еще очень продолжительное время существовать параллельно официальному(белому) бизнесу. Вопрос в каких реальных масштабах он сейчас. Так как, «421 физическое лицо, осуществляющее деятельность без регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, и 992 работника без официального трудоустройства» это всего лишь капля в море их доходов. А сколько не выявленных…..?!
Саму инициативу сенаторов повысить штрафы оцениваю положительно, так как текущие от 500 до 2 тыс. рублей штрафы при миллионных доходах у теневого бизнеса это как укус комаром слона. Конечно, необходимы более весомые суммы штрафов, озвученные сенаторами.
Но тут еще другой момент как позволит повышение штрафов сократить объемы теневого бизнеса. Данное наказание лишь часть недобросовестных предпринимателей отпугнет от теневого бизнеса. Максимально вывести бизнес из тени за счет повышение штрафов не удастся из-за наличия долгих бюрократических процессов как при открытий бизнеса, так и при ведении бизнеса.