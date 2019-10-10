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Предприниматели выступают за создание отдельных «экономических» судов
16 октября в 21:06 Бизнес 1 331 Иван Тихонов
Президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России «АВАНТИ» Рахман Янсуков направил предложение о создании экономических судов на рассмотрение спикеров ГД и Совфеда. По его мнению, новый институт поспособствует развитию и сохранности малого и среднего бизнеса в РФ.
В своем обращении г-н Янсуков отмечает, что усиление надзора за деятельностью предпринимателей провоцирует увеличение теневой экономики и не ведет к оздоровлению бизнес-среды, а, наоборот, ведет к применению недобросовестных практик в конкурентной борьбе.
«Основным инструментом данной паразитической деятельности выступает корыстное уголовное преследование, которое позволяет парализовать деятельность практически любой организации, заключив под стражу его руководство», — передают слова г-на Янсукова РИА Новости.
Для решения проблемы корыстного уголовного преследования в ассоциации предлагают создать отдельные суды для рассмотрения дел по экономическим статьям.
Предлагаем предусмотреть особый порядок рассмотрения дел в указанных «экономических судах», а именно: исключение ареста из перечня мер пресечения для подозреваемых; установление максимального срока рассмотрения дела — не более трех месяцев; возможность проведения заседаний «экономических судов» в режиме видеоконференции; исключение «палочной системы» при оценке эффективности деятельности «экономических судов», — говорится в обращении.
Более того, г-н Янсуков полагает, что «введение максимального срока рассмотрения экономических преступлений и ответственности за неверное решение будет являться стимулом для бескорыстного и оперативного расследования».
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Как Вы оцениваете идею создания экономических судов в РФ?
Суды в РФ являются в большей мере репрессивным инструментом, чем механизмом справедливого разрешения споров, в том числе хозяйственных.
Управляемые суды, выносящие несправедливые судебные решения, являются огромным тормозом не только для развития конкурентного бизнеса, но и для общества в целом.
Поэтому, особого смысла в создании экономических судов не вижу вообще. Какой смысл плодить судебные структуры, если сама концепция нынешней судебной системы требует кардинального реформирования?
В случае создания экономических судов мы получим очередную коррупционную структуру, работающую на основе «телефонного права» вместо законодательства, которая будет штамповать «нужные» решения.