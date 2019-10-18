МЭР расширит поддержку экспорта предприятий-участников нацпроекта по производительности

Минэкономразвития планирует расширение объема информационно-консультационной поддержки развития экспорта предприятий, принимающих участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», включительно с оказанием помощи в поиске иностранных партнеров для заключения экспортных контрактов. Об этом сообщается в проекте постановления правительства, который размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.



В пояснительной записке к проекту постановления говорится: «Проект постановления предусматривает расширение объема информационно-консультационных услуг, оказываемых предприятиям - участникам акселерационной программы за счет включения в них услуг по поиску иностранных партнеров для заключения экспортных контрактов. Данная услуга будет оказываться по мере необходимости по запросу соответствующих участников и будет востребована, по экспертным оценкам, не менее чем у 30% предприятий-участников акселерационной программы».



Кроме того, проектом постановления предполагается расширение списка направлений предоставленных из федерального бюджета Российскому экспортному центру (РЭЦ) средств для реализации данной программы. Предлагается, в частности, включить в перечень почтовые расходы, затраты на зарплаты сотрудников РЭЦ, а также на стимулирующие и компенсационные выплаты.



В пояснительной записке отмечается: «При этом оплата услуг почтовой связи обусловлена необходимостью верификации списков потенциальных участников акселерационной программы и направления им соответствующих приглашений. Такая оплата будет осуществляться по действующим тарифам федеральной почтовой связи. Кроме того, в связи со значительным объемом трудозатрат по администрированию процесса организации обучения по акселерационной программе предусматривается возможность оплаты труда соответствующего персонала организации-исполнителя».