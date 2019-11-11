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Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
20 ноября в 17:30 Бизнес 1 330 Иван Тихонов
Сбербанк и Mail.ru Group подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) в сфере транспорта и еды («Ситимобил», Delivery Club, Foodplex и иные активы). Обе стороны инвестируют в проект свыше 64 млрд рублей при достижении ключевых показателей. Соглашение ожидает рассмотрения Федеральной антимонопольной службой, после чего до конца года сделка будет закрыта. Предполагается, что обе стороны получат равные доли в СП, а сотрудники – 10%.
Паче того, Сбербанк намерен выкупить миноритарную долю в компании «МФ Технологии» у «Ростеха» (1%) и Газпромбанка (35%). Это даст крупнейшему банку РФ более 20% голосующей доли в Mail.ru Group, пишет «Ъ». В дальнейшем Сбербанк планирует конвертировать долю в СП в акции интернет-холдинга. Стоимость сделки по покупке доли оценивается в 11.3 млрд рублей.
При этом представители Mail.ru Group не ожидают никаких структурных изменений либо изменения вектора развития холдинга в результате выкупа доли Сбербанком.
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"Поступательно направленный вектор движения Сбербанка в сторону агрегации в своём владении акционерного капитала крупнейших интернет-компаний России говорит о недооценённости данных активов на международном рынке и удачном времени приобретения и входа в них в текущий момент времени. Сбербанк — один из ведущих игроков инвестиционного рынка, который хорошо чувствует такие моменты, и данные вложения явно имеют перспективу. Российский интернет-рынок ещё недооценён и также является перспективным с точки зрения возврата инвестиций и инвестиционной привлекательности".