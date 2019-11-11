Бизнесменам не удастся «уйти в тень» через самозанятых

В рамках заседания коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о разработке ФНС и Минфином системы отслеживания случаев уклонения бизнесменами от уплаты налогов и страховых взносов посредством использования режима для самозанятых.



Глава министерства подчеркнул, что уже со следующего года у субъектов будет возможность введения налога для самозанятых. Впрочем, в целях борьбы с недобросовестными налогоплательщиками будут проведены мероприятия по выявлению бизнесменов, желающих «уйти в тень» посредством режима для самозанятых.



Г-н Силуанов добавил, что на разработку системы отслеживания уйдет полгода 2020 года, пишут РИА Новости. Эта система позволит выявлять случаи, когда работодатели заключают с гражданами не трудовые договора, которые обязывают их платить взносы во внебюджетные фонды и НДФЛ в размере 13%, а гражданско-правовые договора с самозанятыми.



«С одной стороны, необходимо расширять этот вид налогообложения, с другой стороны, что называется, держать ухо востро, чтобы не было потерь для бюджетов субъектов РФ, и этот налог не использовался в качестве меры для ухода из-под налогообложения», — уточнил первый вице-премьер.