Статьи за невыплату зарплаты предлагают частично декриминализовать

Рабочая группа Госсовета во главе с губернатором Тульской области Дюминым Алексеем считает целесообразным частично декриминализовать законодательство в сфере экономических преступлений. В частности, члены группы предлагают отменить уголовную ответственность за невыплату зарплаты и за неисполнение контрактов. Вместо уголовного наказания они предлагают ввести штрафы, кратные ущербу по делу.



Предложения рабочей группы Госсовета – результат совместной работы с предпринимателями, пишет РБК. Они нацелены на снижение давления на бизнес, утверждают в министерстве промышленности и науки Тульской области.



Среди инициатив членов группы – ужесточение ответственности для следователей, которые возбуждают необоснованные уголовные дела по экономическим преступлениям, а также для судей, которые назначают меру пресечения по таким статьям в виде содержания под стражей. Кроме того, рабочая группа предлагает расширить полномочия прокуратуры по отношению к оперативно-розыскным и следственным органам.