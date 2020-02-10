Главная > Бизнес

Статьи за невыплату зарплаты предлагают частично декриминализовать

17 февраля в 16:30 Бизнес 0 256 Иван Тихонов
1 Изображение

Рабочая группа Госсовета во главе с губернатором Тульской области Дюминым Алексеем считает целесообразным частично декриминализовать законодательство в сфере экономических преступлений. В частности, члены группы предлагают отменить уголовную ответственность за невыплату зарплаты и за неисполнение контрактов. Вместо уголовного наказания они предлагают ввести штрафы, кратные ущербу по делу.

Предложения рабочей группы Госсовета – результат совместной работы с предпринимателями, пишет РБК. Они нацелены на снижение давления на бизнес, утверждают в министерстве промышленности и науки Тульской области.

Среди инициатив членов группы – ужесточение ответственности для следователей, которые возбуждают необоснованные уголовные дела по экономическим преступлениям, а также для судей, которые назначают меру пресечения по таким статьям в виде содержания под стражей. Кроме того, рабочая группа предлагает расширить полномочия прокуратуры по отношению к оперативно-розыскным и следственным органам.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Россиянка попала в число зараженных коронавирусом на Diamond Princess

17 февраля в 16:06 Общество

Песков: РФ не намерена отказываться от достигнутых в Сочи договоренностей

17 февраля в 15:26 Внешняя политика

Запросы «Нафтогаза» растут

17 февраля в 14:33 Экономика

Регулятор продает свои ценные бумаги Сбербанка правительству

17 февраля в 13:48 Финансы
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Суицид в Чертановском суде Россиян ожидает дополнительный выходной Банк России предупреждает о влиянии коронавируса на глобальные финансовые рынки Что нужно знать о наследовании недвижимости по закону? РФ не обсуждает с ЕС снятие ограничительных мер

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Top.Mail.Ru