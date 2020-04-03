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Малый и средний бизнес может не опасаться отключения коммунальных услуг

Сегодня в 16:49 Бизнес 0 88 Иван Тихонов
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В рамках совместного заседания президиума координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности запретить отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг, даже если у бизнеса будут просрочки по оплате. Более того, штрафы по таким просрочкам начисляться не будут, а погасить задолженность можно будет в рассрочку.

«Запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг и электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить», — передают слова главы правительства «Известия».

Ранее стало известно, что кабмин готов оказать помощь бизнесу из индустрии общепита, туризма, культуры, развлечений, а также автомобильной, авиационной отрасли и компаниям, занятым в сфере оказания бытовых услуг.
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