Малый и средний бизнес может не опасаться отключения коммунальных услуг

В рамках совместного заседания президиума координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности запретить отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг, даже если у бизнеса будут просрочки по оплате. Более того, штрафы по таким просрочкам начисляться не будут, а погасить задолженность можно будет в рассрочку.



«Запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг и электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить», — передают слова главы правительства «Известия».



Ранее стало известно, что кабмин готов оказать помощь бизнесу из индустрии общепита, туризма, культуры, развлечений, а также автомобильной, авиационной отрасли и компаниям, занятым в сфере оказания бытовых услуг.