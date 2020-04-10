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Мишустин: выплаты бизнесу из пострадавших от пандемии отраслей начнутся с 18 мая

16 апреля в 16:21 Бизнес 0 138 Иван Тихонов
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В ходе совещания кабмина премьер-министр Михаил Мишустин назвал дату начала выплат компаниям, наиболее пострадавшим от коронавируса. По словам премьера, первые выплаты начнутся с 18 мая, «как поручил сделать президент».

Глава правительства уточнил, что программой государственной поддержки «будет охвачено более полумиллиона представителей малого и среднего бизнеса, в которых трудится более 3 миллионов сотрудников», цитируют слова г-на Мишустина РИА Новости. Он уточнил, на какие цели компании смогут использовать выделенные средства.

«Компании смогут использовать эти средства как на решение первоочередных задач, так и на возможную выплату заработной платы (…) Потому прошу Федеральную налоговую службу полностью отработать алгоритм подачи заявления и максимально быстро довести до бизнеса необходимую информацию», - сказал премьер.

Кроме всего, г-н Мишустин заявил, что правительство планирует расширить список отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии. В этот перечень может войти торговля непродовольственными товарами.
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