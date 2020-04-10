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ФНС констатирует существенное сокращение индивидуальных предпринимателей по итогам марта

Сегодня в 17:47 Бизнес 0 57 Иван Тихонов
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Федеральная налоговая служба обнародовала данные о деятельности индивидуальных предприятий в первом квартале 2020 года. Так, согласно статистике, в марте количество ИП, прекративших свою работу, составило 66 820 человек. Это на 77.2% больше, нежели показатели марта 2019 года.

В то же время количество зарегистрированных ИП в январе-феврале 2020 года увеличилось на 32.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 48.2 тысяч до 64.1 тысяч. В марте количество зарегистрированных ИП снизилось на 13.4% год к году. Таким образом, по итогам первого квартала текущего года число вновь зарегистрированных индивидуальных предприятий сократилось на 1.3% по сравнению с январем-мартом 2019 года – со 185.7 тысяч до 183.2 тысяч.

Данные ФНС констатируют, что по состоянию на 1 апреля 2020 года, количество зарегистрированных в едином реестре составило 3 млн 899.2 тысячи ИП. Это на 0.1% меньше, нежели в начале текущего года.
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