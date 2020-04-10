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Исследование: пессимистические настроения в бизнес-среде достигли уровня 2015 года

29 апреля в 16:11 Бизнес 0 203 Иван Тихонов
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Компания Deloitte провела опрос финансовых директоров компаний из ключевых сфер экономики на предмет их прогнозов по деятельности в условиях пандемии коронавируса. Как показали результаты исследования, в марте- начале апреля 2020 года 40% опрошенных бизнесменов ожидали падения операционной прибыли, а 37% - сокращения бизнес-доходов, тогда как по второй половине 2019 года такие прогнозы были на уровне 19% и 12% соответственно. Таким образом, аналитики констатируют, что уровень пессимистических настроений в бизнес-среде достиг уровня кризисного 2015 года.

Более того, 70% респондентов прогнозируют падение доходов в ближайшие полгода, а 54% - что сокращение растянется на год-полтора, пишет РБК. Среди наиболее значимых «спусковых крючков», затронувших бизнес, - ослабление национальной валюты, снижение спроса, сокращение доходов от основной деятельности.

Опрос показал, что негативные настроения преобладают у фармпроизводителей и медицинских компаний, компаний розничной торговли, а также в сфере строительства и недвижимости. «Отложенного» негативного эффекта от пандемии и ограничительных мер ожидают и производители автомобилей: по их прогнозам, спада в спросе придется на второе полугодие.

Между тем, представители таких отраслей, как телекоммуникации и высокие технологии, ожидают роста доходов в ближайший год. Агропромышленность так же оказалась наименее затронутой коронавирусом отраслью.

Эксперты Deloitte не исключают, что за апрель 2020 года на фоне пандемии и введенных ограничительных мер уровень пессимизма среди бизнесменов мог повыситься еще больше.
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