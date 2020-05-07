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В ЦСР спрогнозировали, какое время понадобится бизнесу, дабы «оправиться» от коронавируса

6 мая в 11:44 Бизнес 0 277 Иван Тихонов
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Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Синицын в интервью «Известиям» поделился прогнозами относительно того, как будет восстанавливаться бизнес после завершения пандемии коронавируса. По мнению эксперта, более года понадобится каждой 5-й компании на реабилитацию, но только в случае, если ограничения будут сняты не позже середины июня текущего года. По общим оценкам, бизнесу понадобится порядка двух лет, дабы восстановиться.

По более точным прогнозам ЦСР, 14% предприятий смогут «оправиться» от последствий пандемии уже через 3-4 недели, через 3-6 месяцев реабилитироваться от последствий пандемии смогут уже половина предприятий. В то же время 45% компаний ожидают оттока клиентов и повышения закупочных цен, а 43% предприятий вынуждены будут сокращать штат сотрудников.

Г-н Синицын подчеркнул, что уровень неопределенности бизнесменов относительно снятия ограничений и последующих раундов господдержки достиг пика, пишут «Известия». Причем 60% компаний считают анонсированные меры поддержки недостаточными, а 30% предприятий рискуют обанкротиться.

Паче того, в ЦСР прогнозируют, что по итогам текущего года количество безработных в РФ может составить 8.2-9.1 млн человек; помимо этого, сокращение реальных зарплат может составить 11.5%.
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