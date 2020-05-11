Порядка 67% компаний в РФ пострадали из-за пандемии – бизнес-омбудсмен

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину ежегодный доклад о ситуации в бизнес-среде. Как следует из документа, пандемия коронавируса и введенные на ее фоне ограничения негативно сказались на 67% компаний, включая МСП, крупный бизнес и ИП.



Борис Титов отмечает, что вирус COVID-19 затронул 4.17 млн компаний и ИП от общего числа 6.05 млн, пишет РБК. Впрочем, господдержкой смогли воспользоваться только треть признанных пострадавшими компаний.



В докладе отмечается, что перечень компаний, пострадавших от последствий пандемии, сформирован на основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ. В реестрах учитывалось количество малых и средних предприятий по 161 коду общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), указанного в качестве основного. Вдобавок, эти коды определены как обобщение уже признанных правительством пострадавшими кодов ОКВЭД, а также данных уполномоченных по правам предпринимателей в регионах и поступивших обращений.



Бизнес-омбудсмен отмечает, что малые и средние предприятия, которые столкнулись с падением выручки более чем на 30%, работают в 65 классах ОКВЭД из 88 существующих. По информации г-на Титова, только 26% опрошенных в ходе мониторинга компаний входит по основному коду ОКВЭД в перечень пострадавших отраслей. Из них лишь 35% смогли воспользоваться мерами поддержки — это порядка 10% всех компаний в России.



Помимо этого, большинство мер поддержки не затрагивает вновь созданные малые и средние предприятия, которых только в официально признанных пострадавшими отраслях более 416 тысяч, констатирует г-н Титов. Он предлагает исключить требование о существовании бизнеса более года для предоставления государственных мер поддержки.