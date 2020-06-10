Правительство поддержит МСБ дополнительными субсидиями

В рамках совещания с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин сообщил о готовности выделить дополнительные средства на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в России. Речь идет о дополнительных 23 млрд рублей на предоставление прямых выплат предпринимателям в размере одного МРОТ на сотрудника за апрель-май.



«Правительство продолжает поддерживать организации малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, которые сохранили не менее 90% работников. На субсидии для них мы ранее направляли уже субсидии из резервного фонда правительства более 81 млрд рублей. Сегодня выделим еще свыше 23 млрд рублей»,— сказал г-н Мишустин (цитата по «Прайму»).



Премьер указал на то, что увеличение помощи простимулировано расширением перечня отраслей, пострадавших вследствие пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, сегодня количество работников предприятий, которые могут быть поддержаны за счет субсидии, увеличилось до 5 млн. Глава правительства добавил, что срок подачи заявлений на получение субсидии за апрель и май продлен до 1 июля.