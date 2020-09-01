Страховые взносы для малого бизнеса в 2021 году останутся на уровне нынешнего года

Министерство финансов РФ внесло на рассмотрение правительства законопроект о сохранении в 2021 году страховых взносов для индивидуальных предпринимателей на уровне нынешнего года. Таким образом, предлагается оставить взносы на уровне 40.9 тысячи рублей вместо 45.2 тысячи рублей.



Министр финансов Антон Силуанов заявил, что отказ от индексации страховых взносов в 2021 году «позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии», пишет РБК.



Напомним, изначально параметры индексации взносов для индивидуальных предпринимателей на 2021–2024 гг. были определены еще в конце 2019 года, до пандемии коронавирусной инфекции. В частности, в 2021 году страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование для малых предпринимателей должны были вырасти на 10.6%, до 45.2 тысячи рублей (36.4 тысячи рублей и 8.8 тысяч рублей соответственно). Речь идет о фиксированном размере взносов, которые платят за себя ИП с годовым доходом до 300 тысяч рублей. Если доход превышает эту сумму, бизнесмен платит дополнительно 1% от суммы превышения.