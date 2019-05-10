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Доля государства в экономике РФ растет

28 мая в 12:11 Экономика 0 262 Васильева Елена
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В бизнес-сообществе отмечают рост доли государства в экономике, а также снижение конкуренции. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов в ежегодном докладе президенту «Реестр системных проблем российского бизнеса».

В документе говорится: «Экспертное и бизнес-сообщество отмечает тенденцию к увеличению доли государственного сектора и, соответственно, к снижению конкуренции во многих отраслях. Например, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, социальная сфера и пр.».

Эксперты также обращают внимание на отсутствие статистики о реальной доле государственного участия в экономике, что «не позволяет осуществлять мониторинг текущей ситуации и своевременно оценивать принимаемые решения и меры в рамках государственного регулирования в различных сферах экономики».

ФАС ранее сообщала в докладе о состоянии конкуренции, что доля государственного участия в экономике превысила 50%, а это приводит к росту препятствий на пути развития малого и среднего бизнеса, а также к снижению производительности труда во всех отраслях экономики и сокращению внедрения инноваций в производство.

Доклад Титова говорит, что проект ФАС не содержит методики, позволяющей определять долю государственного участия в экономике, в нем также отсутствуют «статистические данные о том, какая доля в экономике страны приходится на госсектор».
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