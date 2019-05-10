|
Доля государства в экономике РФ растет
28 мая в 12:11 Экономика 0 262 Васильева Елена
В бизнес-сообществе отмечают рост доли государства в экономике, а также снижение конкуренции. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов в ежегодном докладе президенту «Реестр системных проблем российского бизнеса».
В документе говорится: «Экспертное и бизнес-сообщество отмечает тенденцию к увеличению доли государственного сектора и, соответственно, к снижению конкуренции во многих отраслях. Например, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, социальная сфера и пр.».
Эксперты также обращают внимание на отсутствие статистики о реальной доле государственного участия в экономике, что «не позволяет осуществлять мониторинг текущей ситуации и своевременно оценивать принимаемые решения и меры в рамках государственного регулирования в различных сферах экономики».
ФАС ранее сообщала в докладе о состоянии конкуренции, что доля государственного участия в экономике превысила 50%, а это приводит к росту препятствий на пути развития малого и среднего бизнеса, а также к снижению производительности труда во всех отраслях экономики и сокращению внедрения инноваций в производство.
Доклад Титова говорит, что проект ФАС не содержит методики, позволяющей определять долю государственного участия в экономике, в нем также отсутствуют «статистические данные о том, какая доля в экономике страны приходится на госсектор».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
США не смогут принудить РФ освободить украинских моряков28 мая в 18:25 Политика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Сбербанком внедрена программа снятия наличных в банкоматах без банковского счета ЦБ: на конец прошедшего года выявлено два банка, вовлеченные в сомнительные финансовые операции Захарова: и.о. главы Минздрава Украины – националист и русофоб МЭР: в текущем году еще 6 отраслей будут включены в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» Развитие российского ИТ-сектора простимулируют экономической зоной