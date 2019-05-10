В России растет количество бесконтактных платежей по банковским картам

В России каждый четвертый платеж по картам совершается бесконтактно, в том числе с применением смартфонов. Об этом в ходе Международного ПЛАС-Форума «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019» рассказала начальник управления развития и регулирования Национальной платежной системы Банка России Мария Красенкова.



Она сказала: «Мы видим, что очень быстро растут платежи с использованием бесконтактных технологий, которые получили очень большую популярность в России в последние годы. С их использованием было совершено 8,1 млрд операций на сумму 5,5 трлн рублей. То есть это рост в 4,4 раза за год. Каждый четвертый платеж по картам совершался бесконтактно, и около трети потребителей совершали свои платежи с использованием смартфона».



Красенкова также указала на то, что общее количество платежей, совершающихся с помощью банковских карт, растет. За последние пять лет общее количество совершенных с помощью банковских карт платежей возросло в шесть раз, достигнув 31 миллиарда операций.



Она добавила: «Мы видим устойчивый рост количества платежей банковскими картами. Так, в 2018 году с их использованием было совершено более 31 млрд операций. Это рост в шесть раз с 2013 года».