Практически 20% российских граждан считают, что их зарплаты в течение последнего года снизились

Доля российских граждан, считающих, что уровень их зарплаты снизился в течение последнего года, составляет 18,3%, 19,2% заявили о том, что она выросла, а 62,5% сказали, что их зарплата не изменилась. Об этом сказано в результатах ежемесячного исследования социально-экономического положения и самочувствия россиян, который проводится Институтом социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).



Мониторинг проводился с использованием метода личного анкетирования в течение года. Объем выборки составлял 1600 респондентов.



В исследовании сказано: «За последний год материальное положение 60% населения, по самооценке, не изменилось, у 27% оно ухудшилось, у более чем 12% – улучшилось. Сравнение оценок экономического положения страны и домохозяйства показывает, что экономическая ситуация в стране, по мнению респондентов, подвержена скорее негативной динамике».



41,4% респондентов заявили об ощутимом росте трудовой нагрузки.