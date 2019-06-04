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Практически 20% российских граждан считают, что их зарплаты в течение последнего года снизились
3 июня в 11:58 Экономика 0 249 Васильева Елена
Доля российских граждан, считающих, что уровень их зарплаты снизился в течение последнего года, составляет 18,3%, 19,2% заявили о том, что она выросла, а 62,5% сказали, что их зарплата не изменилась. Об этом сказано в результатах ежемесячного исследования социально-экономического положения и самочувствия россиян, который проводится Институтом социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).
Мониторинг проводился с использованием метода личного анкетирования в течение года. Объем выборки составлял 1600 респондентов.
В исследовании сказано: «За последний год материальное положение 60% населения, по самооценке, не изменилось, у 27% оно ухудшилось, у более чем 12% – улучшилось. Сравнение оценок экономического положения страны и домохозяйства показывает, что экономическая ситуация в стране, по мнению респондентов, подвержена скорее негативной динамике».
41,4% респондентов заявили об ощутимом росте трудовой нагрузки.
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