Орешкин: уровень инфляции в России будет снижаться

Рост российской экономики в текущем году может превысить спрогнозированные Минэкономразвития 1,3%, поскольку инфляционный пик уже пройден, и темпы роста ВВП к концу года ускорятся.



Минэкономразвития, однако, пока не намеревается изменять официальный прогноз. Об этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.



Орешкин сказал: «В целом по году прогноз – 1,3%. Но мы видим, что цифры могут оказаться лучше, чем мы сейчас ожидаем. Мы пока прогноз не пересматриваем. Будем смотреть, как ситуация разворачивается».



Он также напомнил о замедлении в I квартале роста ВВП и о пиковом уровне инфляции в марте, достигшем 5,3%. Министр добавил: «Но наши оценки – это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик, и сейчас начнет замедляться. И экономический рост тоже начнет к концу года ускоряться».



Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее заявлял о том, что ВВП в текущем году может вырасти менее чем на 1%.