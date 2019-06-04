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Орешкин: уровень инфляции в России будет снижаться
3 июня в 17:33 Экономика 0 156 Васильева Елена
Рост российской экономики в текущем году может превысить спрогнозированные Минэкономразвития 1,3%, поскольку инфляционный пик уже пройден, и темпы роста ВВП к концу года ускорятся.
Минэкономразвития, однако, пока не намеревается изменять официальный прогноз. Об этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Орешкин сказал: «В целом по году прогноз – 1,3%. Но мы видим, что цифры могут оказаться лучше, чем мы сейчас ожидаем. Мы пока прогноз не пересматриваем. Будем смотреть, как ситуация разворачивается».
Он также напомнил о замедлении в I квартале роста ВВП и о пиковом уровне инфляции в марте, достигшем 5,3%. Министр добавил: «Но наши оценки – это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик, и сейчас начнет замедляться. И экономический рост тоже начнет к концу года ускоряться».
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее заявлял о том, что ВВП в текущем году может вырасти менее чем на 1%.
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