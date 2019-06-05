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Медведев: дальнейший транзит газа через территорию Украины требует отказа от судебных претензий

Сегодня в 15:09 Экономика 0 94 Васильева Елена
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Продление сроков договоренностей о транзите газа через украинскую территорию должно основываться на прагматичном подходе и отказе от судебных претензий. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини.

Медведев сказал: «Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы».

Российский премьер подчеркнул: «И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон – то есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик».

Он также заявил, что должен быть решен целый ряд вопросов, в том числе, необходима четкая определенность в том, «каким образом будет управляться газотранспортная система Украины».
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