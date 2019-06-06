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Замедление глобальной экономики отражается на экономике России болезненно

Сегодня в 13:30 Экономика 0 86 Васильева Елена
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Глобальное снижение темпов экономического роста оказывает негативное влияние на РФ как составляющую мировой экономики. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Отвечая на вопрос о беспокойстве, вызываемом мировой торговой войной, он сказал: «Если мы посмотрим на глобальные показатели всех основных экономик, они все снижаются. Россия является частью мировой экономики, поэтому существенное замедление экономики в мире является болезненным для России».
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