Темпы роста экономики РФ снижаются

Центробанк снизил прогнозируемый уровень роста ВВП РФ в текущем году до 1,0-1,5% вместо 1,2-1,7%. Регулятор заявляет о возможном ускорении темпа экономического роста в последующие годы по мере реализации нацпроектов.



Об этом сказано в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в ходе которого было принято решение о снижении уровня ключевой ставки до 7,5%.



В сообщении отмечается: «С учетом опубликованной Росстатом статистики по динамике ВВП в 2018 году - I квартале 2019 года Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2-1,7 до 1,0-1,5%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов».