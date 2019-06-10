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Темпы роста экономики РФ снижаются
Сегодня в 15:24 Финансовые рынки 0 17 Васильева Елена
Центробанк снизил прогнозируемый уровень роста ВВП РФ в текущем году до 1,0-1,5% вместо 1,2-1,7%. Регулятор заявляет о возможном ускорении темпа экономического роста в последующие годы по мере реализации нацпроектов.
Об этом сказано в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в ходе которого было принято решение о снижении уровня ключевой ставки до 7,5%.
В сообщении отмечается: «С учетом опубликованной Росстатом статистики по динамике ВВП в 2018 году - I квартале 2019 года Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2-1,7 до 1,0-1,5%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов».
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