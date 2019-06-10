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Силуанов: снижение Центробанком ключевой ставки не будет последним в текущем году
14 июня в 18:03 Банки и кредитование 0 193 Васильева Елена
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов дал позитивную оценку снижению Центробанком ключевой ставки. Он также выраз0ил надежду на то, что в текущем году уровень ключевой ставки будет и дальше снижаться.
Силуанов сказал журналистам: «Мы очень положительно оцениваем решение Центрального банка. Надеемся, что это не последнее такое решение в текущем году».
Он подчеркнул: «Мы всегда ждем снижения ключевой ставки, потому что это влияет на стоимость кредитных ресурсов. Снижение ключевой ставки всегда дает возможность надеяться, что и темпы роста экономики будут стимулироваться».
ЦБ РФ сегодня снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до уровня в 7,5%.
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