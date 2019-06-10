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Премьером подписано постановление, запрещающее повышение цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции
19 июня в 17:24 Экономика 0 199 Васильева Елена
Премьер-министр подписал правительственное постановление о запрете необоснованного повышения стоимости услуг ЖКХ выше прогнозируемого уровня инфляции. Об этом Дмитрий Медведев заявил в ходе совещания по вопросам достижения национальных целей развития РФ в сфере экономики и жилищного сектора.
Премьер сказал: «Я подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции».
Глава кабмина отметил, что регионы находят основания для превышения установленных предельных индексов роста оплаты для ЖКХ.
Медведев заметил: «Далеко не все эти основании справедливы, теперь (таких оснований стало меньше». Премьер также подчеркнул, что «тарифные дисбалансы уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей».
Председатель правительства добавил: «Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индексов с Федеральной антимонопольной службой».
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