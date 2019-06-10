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За семь лет в полтора раза выросло число банкротств юридических лиц в РФ
24 июня в 13:07 Экономика 3 243 Васильева Елена
Число юридических лиц, находящихся в процессе процедуры банкротства, возросло в период с 2012 по 2018 годы на 41,5% и достигает 36,6 тысяч. Об этом, ссылаясь на данные ФНС, пишет сегодня портал РБК.
Замруководителя Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев сообщил изданию, что выросшее количество банкротств не связано, в основном, с экономическими причинами.
Он сказал: «Именно пострадавших должников в России в пределах 10% – тех, кто обанкротился из-за неправильной бизнес-модели и других объективных обстоятельств. В основном мы видим, что компании осознанно идут к банкротству для списания долга».
По словам замглавы ФНС, большая часть банкротств по РФ – контролируемые. Компаниями зачастую искусственно наращивается объем задолженности, например, кредит не идет на развитие производства, а просто проходит транзитом, идет формирование «круговой» задолженности или же фиктивного долга.
Данные ФНС сообщают о вхождении в процедуру банкротства 70% юрлиц уже без какого-либо имущества. Активы при банкротстве, при этом, продают в, приблизительно, пять раз дешевле их рыночной стоимости. Кредиторы, в результате, получают всего 4-5% от суммы задолженности.
Большинство банкротств приводит к ликвидации юрлица. Только в 1,2% случаев судами вводятся реабилитационные процедуры. Доля успешных процедур, по данным ФНС, составляет всего около 0,2%. Замруководителя ФНС в заключение сказал: «Лишь каждое 500-е банкротство приводит к оздоровлению предприятия».
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По Вашему мнению, какие причины подталкивают бизнес к банкротству: объективные (долговые) либо контролируемые (фиктивные)? Как Вы оцениваете статистику ФНС?
С одной стороны, бизнес подталкивают к банкротству объективные долговые причины, связанные с недооценкой реалий рынка предпринимателем или неправильно сформулированной стратегией, отсутствие грамотной маркетинговой или сбытовой политики, возникающие зачастую просто в виду отсутствия желания у владельца выстраивать хоть какую-то минимально работающую систему управления. С другой – у банкротств есть и субъективные регулятивные причины, такие как излишние проверки, механизмы регулирования как на федеральном, региональном, так и на местных уровнях, различного рода неэффективные действия чиновников от той же ФНС, МЧС, МВД, ФАС и так далее.
Статистике ФНС можно доверять, но все равно нужно рассматривать каждый случай банкротства в отдельности, только так можно будет докопаться до первопричины, а значит и понять как снизить процент банкротств как связанных с ошибками в бизнесе, посредством повышения квалификации бизнесменов, так и связанных с излишним регулированием, за счет снижения объем контроля.
По Вашему мнению, какие причины подталкивают бизнес к банкротству: объективные (долговые) либо контролируемые (фиктивные)? Как Вы оцениваете статистику ФНС?
Вероятно, к банкротству фирмы подталкивает комплекс причин: в первую очередь, плохая конъюнктура в стране на протяжении уже 5 лет и отсутствие перспектив роста экономики, что приводит к невозможности отдать долги; правовая незащищенность (лучше показать долги и закрыться, чем попасть под объектив «крыши» от силовиков или правоохранителей), участие в госзакупках или выполнении госзаказа (как это было с рядом крупных частных компаний после завершения подготовки к сочинской Олимпиаде), а иногда – стремление спасти часть капитала путем вывода активов для того, чтобы начать бизнес в другой юрисдикции. В каких-то случаях срабатывает одна причина, в каких-то другая. А зачастую – все они вместе.
По Вашему мнению, какие причины подталкивают бизнес к банкротству: объективные (долговые) либо контролируемые (фиктивные)? Как Вы оцениваете статистику ФНС?
Банкротство не зависит, на мой взгляд, от сложившейся ситуации в экономике государства. Скорее неверный подход к ведению бизнеса. Не всегда хватает знаний у представителей бизнеса, в сфере выбора и формирования бизнес-модели организации. Хотя, безусловно, даже не берусь оспаривать, поддержка государства и в правовых вопросах и экономических…оказывает достаточно весомое воздействие на создание, развитие и банкротство.. .Конечно же, списание долгов через банкротство также имеет место быть. Как одна из возможностей. Стоит понимать, что единого поведения в бизнесе и соответственно в банкротстве, множества юридических организаций быть не может. А значит и причин единых –не бывает. Злоупотребления тоже будут иметь место быть. Скорее, здесь важнее они будут в большей или меньшей степени присутствовать. И какова будет тенденция? А это уже связано и с политикой и процедурой проведения банкротства в государстве.