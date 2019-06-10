За семь лет в полтора раза выросло число банкротств юридических лиц в РФ

Число юридических лиц, находящихся в процессе процедуры банкротства, возросло в период с 2012 по 2018 годы на 41,5% и достигает 36,6 тысяч. Об этом, ссылаясь на данные ФНС, пишет сегодня портал РБК.



Замруководителя Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев сообщил изданию, что выросшее количество банкротств не связано, в основном, с экономическими причинами.



Он сказал: «Именно пострадавших должников в России в пределах 10% – тех, кто обанкротился из-за неправильной бизнес-модели и других объективных обстоятельств. В основном мы видим, что компании осознанно идут к банкротству для списания долга».



По словам замглавы ФНС, большая часть банкротств по РФ – контролируемые. Компаниями зачастую искусственно наращивается объем задолженности, например, кредит не идет на развитие производства, а просто проходит транзитом, идет формирование «круговой» задолженности или же фиктивного долга.



Данные ФНС сообщают о вхождении в процедуру банкротства 70% юрлиц уже без какого-либо имущества. Активы при банкротстве, при этом, продают в, приблизительно, пять раз дешевле их рыночной стоимости. Кредиторы, в результате, получают всего 4-5% от суммы задолженности.



Большинство банкротств приводит к ликвидации юрлица. Только в 1,2% случаев судами вводятся реабилитационные процедуры. Доля успешных процедур, по данным ФНС, составляет всего около 0,2%. Замруководителя ФНС в заключение сказал: «Лишь каждое 500-е банкротство приводит к оздоровлению предприятия».