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«Ъ»: экспорт угля из России на Украину сократился в июне на 85,3%
5 августа в 15:21 Экономика 0 162 Васильева Елена
Экспорт угля из России на Украину в июне 2019 года снизился по сравнению с тем же месяцем 2018 года на 85,3% или на 750 тысяч тонн. Об этом, ссылаясь на данные, предоставленные Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), сообщила газета «Коммерсантъ».
За последнее полугодие, при этом, поставки снизились на 556 тысяч тонн или на 11,1%.
С 1 июня российскими компаниями поставки угля на Украину могут производиться только по специальным разрешениям от правительства. Однако, как сообщает газета, из данных ЦДУ ТЭКа следует, что большинство наиболее крупных экспортеров либо полностью прекратили поставки, либо снизили их объемы в несколько раз.
В публикации отмечается, что поставки, согласно статистике, перенаправляются в Белоруссию. За первое полугодие экспорт угля из России в эту страну увеличился в 4,5 раза, до 951,3 тыс. тонн.
Эксперт издания заявляет, что большая часть российского угля, предположительно, теперь поступает на Украину из Белоруссии, однако объемы поставок снизились также по причине перехода на газ Луганской ТЭС.
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