Падение цены нефти повредило экономике РФ больше, чем санкции

Снижение цены нефти с 2014 по 2018 годы имело большее влияние на снижение темпов роста российской экономики, чем санкции. Об этом сказано в докладе Международного валютного фонда (МВФ) о российской экономике.



В материалах фонда сказано, что вклад санкционных ограничений в снижение темпов роста ВВП составил всего 0,2%, падение цен на нефть - 0,6%, сдерживающая денежно-кредитная политика - 0,2%, а жесткая бюджетная политика - 0,1%. Все эти факторы снизили темпы экономического роста относительно прогнозируемого на 1,2%.



В докладе сказано: «Анализ, основанный на двух моделях из исследования МВФ, позволяет предположить, что неблагоприятные внешние условия, включая санкции и снижение мировых цен на нефть, привели к тому, что рост не оправдал ожиданий примерно на 0,8% в год с 2014 года. Ответы финансового сектора и макроэкономики политика способствовала дальнейшему снижению темпов роста на 0,3%».



Рост объема производства, таким образом, составил 0,5%, что медленнее первоначально спрогнозированного уровня на 2%.



Ранее сообщалось, что МВФ сохранил прогнозы роста ВВП на 2019 год на уровне в 1,2%. Фонд снизил прогноз темпов роста экономики РФ с 1,4% до 1,2% по итогам первого квартала, оказавшимся неутешительными на фоне падения цен на нефть и воздействия на частное потребление ставки НДС.