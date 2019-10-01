Пенсионный фонд считает целесообразной единоразовую выплату накопительной пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) считает целесообразными введение единовременных выплат накопительных пенсий по причине небольшой суммы выплат. Об этом информагентству ТАСС сообщила сегодня пресс-служба ПФР



Газета РБК ранее сообщила о намерении Пенсионного фонда увеличить пороговый размер накоплений, ниже которого граждане будут получать единовременно всю сумму накопительной пенсии, а не в виде помесячных выплат.



В информагентстве ТАСС сообщили: «Предложенный вариант определения вида выплаты пенсионных накоплений не предполагает уменьшения числа людей, которым будут назначаться средства, - только перераспределение доли получателей накопительной пенсии и единовременной выплаты в сторону последней, поскольку пенсионные накопления людей, выходящих сегодня на пенсию, формировались в течение короткого периода и составили сумму, которую целесообразнее выплатить полностью за один раз».



В данное время выходящие на пенсию россияне единовременно получают всю сумму накопительной пенсии, если ее размер не превышает 5% общей пенсии. Если же сумма превышает данный уровень, то гражданам назначают ежемесячную накопительную пенсию. В ПФР предложили пересмотр механизма пенсионных выплат и назначение накопительной пенсии лишь тем россиянам, у которых она превысит 20% от установленного на текущий год федерального прожиточного минимума пенсионера, что составляет 8 846 рублей.