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Пенсионный фонд считает целесообразной единоразовую выплату накопительной пенсии
2 сентября в 13:18 Экономика 0 172 Васильева Елена
Пенсионный фонд России (ПФР) считает целесообразными введение единовременных выплат накопительных пенсий по причине небольшой суммы выплат. Об этом информагентству ТАСС сообщила сегодня пресс-служба ПФР
Газета РБК ранее сообщила о намерении Пенсионного фонда увеличить пороговый размер накоплений, ниже которого граждане будут получать единовременно всю сумму накопительной пенсии, а не в виде помесячных выплат.
В информагентстве ТАСС сообщили: «Предложенный вариант определения вида выплаты пенсионных накоплений не предполагает уменьшения числа людей, которым будут назначаться средства, - только перераспределение доли получателей накопительной пенсии и единовременной выплаты в сторону последней, поскольку пенсионные накопления людей, выходящих сегодня на пенсию, формировались в течение короткого периода и составили сумму, которую целесообразнее выплатить полностью за один раз».
В данное время выходящие на пенсию россияне единовременно получают всю сумму накопительной пенсии, если ее размер не превышает 5% общей пенсии. Если же сумма превышает данный уровень, то гражданам назначают ежемесячную накопительную пенсию. В ПФР предложили пересмотр механизма пенсионных выплат и назначение накопительной пенсии лишь тем россиянам, у которых она превысит 20% от установленного на текущий год федерального прожиточного минимума пенсионера, что составляет 8 846 рублей.
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