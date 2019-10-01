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Медведев: в 75 регионах РФ решена проблема детсадов для детей в возрасте от 3 до 7 лет

2 сентября в 15:54 Экономика 0 129 Васильева Елена
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В 75 российских регионах полностью решена проблема дошкольных учреждений для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сегодня в ходе совещания по строительству школ и детсадов заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он сказал: «Напомню, что мы за последние годы проделали большую работу на всех уровнях власти, чтобы разобраться с очередями в детских садах для детей от 3 до 7 лет. Было создано более миллиона мест».

Премьер добавил: «В 75 регионах эта тема полностью решена. В части регионов все равно есть определенные шероховатости, некоторые регионы находятся в довольно сложном положении. Но мы этим занимаемся».

Медведев поручил региональным властям ускорить работу над данной проблемой, а также напомнил о необходимости создавать большее количество групп для детей ясельного возраста.

Глава кабмина подчеркнул: «Исходим из того, что такая доступность должна быть обеспечена к 2021 году по всей стране».

В бюджете предусмотрены средства на данные цели. С 2018 по 2021 год предусмотрено потратить на создание для детей в возрасте до трех лет 235 тысяч дополнительных мест суммы в 157,5 млрд рублей. Уже создано около 20 тысяч мест.
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