В ФАС не видят оснований для роста стоимости авиабилетов

Представитель пресс-службы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России заявил сегодня журналистам о том, что оснований для роста стоимости авиабилетов нет.



В ФАС заявили также, что деятельность Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, чей представитель ранее рассказал «Известиям» о подорожании авиабилетов на 9-10% до конца текущего года, будет изучена на предмет сговора.



В сообщении говорится: «Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют. ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты. Деятельность организации будет изучена на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров».



Ранее сегодня «Известия», ссылаясь на прогнозы заместителя исполнительного директора АЭВТ Бориса Шокурова, сообщили о предполагаемом росте цен на авиабилеты. Его мнение поддержали также эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.



Эксперты считают, что рост цен будет спровоцирован «объективными факторами», такими как стоимость авиационного топлива и аэропортового обслуживания. В пресс-службе авиакомпании S7 позже заявили, что риск подорожания действительно существует, и он связан «с ростом расходов авиакомпаний по большинству статей».