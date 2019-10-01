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Названы необходимые для перехода на четырехдневную рабочую неделю условия
Сегодня в 12:13 Экономика 0 155 Васильева Елена
Главными условиями, необходимыми для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России, являются рост доходов населения и производительности труда. Об этом министр экономического развития Максим Орешкин сообщил порталу «Будущее России. Национальные проекты» в ходе Восточного экономического форума. Оператором портала является информагентство ТАСС.
Министр отметил: «Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране».
Министр, при этом, не уточнил, когда состоится сокращение рабочей недели. Орешкин подчеркнул: «Здесь важно сконцентрироваться на этом этапе именно на задаче повышения доходов населения, и решать задачи поэтапно».
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал в своем июньском выступлении на Международной конференции труда в Женеве, что не исключает переход к четырехдневной рабочей неделе.
Федерацией независимых профсоюзов РA в августе было направлено в Минтруд предложение о сокращении рабочей недели с сохранением заработных плат. Медведев дал министерству поручение до 30 сентября определить свою позицию по данному вопросу.
Глава правительства подчеркнул, что переход к сокращенной рабочей неделе должен сопровождаться также повышением производительности труда, а не только сохранением зарплат.
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