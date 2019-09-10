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Минфин не видит необходимости в искусственной стимуляции роста доходов населения
12 сентября в 12:58 Экономика 0 166 Васильева Елена
В данный момент нет необходимости в искусственном стимулировании роста доходов населения, они будут расти самостоятельно на фоне общего экономического роста. Об этом сегодня заявил замминистра финансов Владимир Колычев в ходе выступления на Московском финансовом форуме - 2019.
Замминистра сказал: «Если посмотреть на рост зарплат, то они растут быстрее, чем растет ВВП. То есть говорить о том, что какими-то мерами нам нужно стимулировать перераспределение дохода между прибылями компаний и населением, было бы не очень справедливо. Искусственными способами подстегнуть рост доходов – довольно странная была бы затея со стороны властей».
Согласно его слов, когда ускорится экономический рост на фоне инвестиционного роста, за общими экономическими показателями подтянутся и доходы населения. Колычев пояснил: «Если экономика растет, то растут и зарплаты, и устойчиво растут потребительские расходы».
Он также напомнил, что российское правительство заботится о самых уязвимых слоях населения. Замминистра сообщил: «Это касается старшего поколения, собственно, это было одной из причин пенсионной реформы. И целевые категории, где мы наблюдаем наибольший риск бедности – это многодетные семьи и семьи, где только что родились дети».
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