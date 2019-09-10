Назван достаточный для комфортной жизни на пенсии уровень дохода

Большая часть пенсионеров, которые живут исключительно на госвыплаты и помощь родственников, вынуждены экономить на вещах и не могут позволить себе активный отдых или развлечения. Об этом говорится в исследовании НПФ Сбербанка.



В материалах исследования сказано: «Россиянам, имеющим самостоятельные пенсионные накопления, приходится существенно меньше экономить после выхода на пенсию. Так, лишь четверть таких граждан отказывается в пожилом возрасте от развлечений и активного досуга. Среди пенсионеров, живущих только на государственные выплаты и помощь родственников, доля отказов от развлечений и активностей достигает 55%». Отмечается также, что граждане, не делавшие во время работы добровольных взносов, экономят на необходимых вещах практически вдвое чаще (45%).



Эксперты НПФ Сбербанка отмечают: «Людям на пенсии зачастую приходится экономить, потому что их ежемесячный доход после окончания трудовой деятельности ощутимо снижается. 72% респондентов НПФ Сбербанка утверждают, что их доход после выхода на пенсию сократился в 1,5 раза и более. Из-за этого 82% опрошенных снижают расходы, а 64% отказываются от запланированных ранее крупных покупок».



Компания также сообщила о том, что практически 60% ее клиентов пенсионного возраста тратят на продукты менее половины своего месячного дохода, еще 19% продолжают совершать путешествия по территории России, а 11% - ездят за рубеж.



В целом, комфортный уровень жизни на пенсии можно обеспечить, сохранив доход от 80% до 100% от зарплаты.



Гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий отметил: «Достаточно откладывать на ИПП всего лишь 2-4% зарплаты сроком на 25-30 лет, чтобы достичь желаемого результата. Недавнее исследование нашего фонда показало рост осведомленности и интереса россиян к продуктам НПФ. Так, более половины респондентов (55%) знают о существовании негосударственных пенсионных фондов, треть опрошенных (36,3%) утверждают, что они подробно осведомлены о деятельности НПФ и пользуются продуктами негосударственного пенсионного обеспечения».