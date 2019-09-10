Центробанк выявил в России 70 мошеннических псевдолизинговых компаний

Банк России зафиксировал за последние пару лет более 200 жалоб граждан на мошеннические действия в системе возвратного лизинга. Регулятором в ходе проведенных проверок выявлены 70 псевдолизинговых компаний, которые осуществляют мошенническую деятельность. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.



Он сказал: «Эта проблема сейчас является одной из наиболее актуальных и социально значимых в сфере финансового рынка для защиты прав потребителей финансовых услуг. К нам регулярно поступают жалобы. За последние пару лет - это более 200 жалоб на подобные организации В результате проверок, которые мы проводили, мы выявили 70 компаний, даже групп компаний, которые осуществляют такую деятельность на территории всей страны».



Глава департамента Центробанка отметил, что целью такой псевдолизинговой деятельности является создание условий для того, чтобы создать условия для нарушения клиентами положений заключенных договоров, вследствие чего они теряют имущество.



Лях, при этом, добавил, что количество реальных жертв мошенников в данной сфере превышает количество жалоб, поступивших в Центробанк, поскольку не все граждане знают, куда именно следует обращаться для решения подобных проблем.