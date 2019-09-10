Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем пенсий

Самые высокие пенсии выплачивают жителям Магаданской области, Ненецкого автономного округа и Чукотки. Самый низкий уровень пенсионного обеспечения зарегистрирован в Дагестане. Об этом сказано в бюллетене Росстата «Статистическое обозрение» за I полугодие текущего года.



Наиболее высокий средний уровень пенсионного обеспечения зарегистрирован на Чукотке, он составляет 24318 рублей, в Ненецком автономном округе, где выплачивают по 21605 рублей, в Магаданской области, где средний уровень пенсии составляет 21553 рублей, а также на Камчатке с размером пенсионного обеспечения в 21243 рублей.



Самый низкий уровень начисленных пенсий эксперты зарегистрировали в Дагестане, где он составляет 10922 рубля. По итогам I полугодия текущего года средний размер пенсионного обеспечения, отмечается в бюллетене Росстата, составил 14,1 тысяч рублей.