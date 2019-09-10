|
Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем пенсий
Сегодня в 11:53 Экономика 0 151 Васильева Елена
Самые высокие пенсии выплачивают жителям Магаданской области, Ненецкого автономного округа и Чукотки. Самый низкий уровень пенсионного обеспечения зарегистрирован в Дагестане. Об этом сказано в бюллетене Росстата «Статистическое обозрение» за I полугодие текущего года.
Наиболее высокий средний уровень пенсионного обеспечения зарегистрирован на Чукотке, он составляет 24318 рублей, в Ненецком автономном округе, где выплачивают по 21605 рублей, в Магаданской области, где средний уровень пенсии составляет 21553 рублей, а также на Камчатке с размером пенсионного обеспечения в 21243 рублей.
Самый низкий уровень начисленных пенсий эксперты зарегистрировали в Дагестане, где он составляет 10922 рубля. По итогам I полугодия текущего года средний размер пенсионного обеспечения, отмечается в бюллетене Росстата, составил 14,1 тысяч рублей.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
НАПКА предлагает включать в госреестр лишь профессиональных коллекторовСегодня в 16:19 Банки и кредитование
Греф: грядет первая революция госуправленияСегодня в 16:08 Государство
Исследование: россияне не спешат становиться предпринимателямиСегодня в 15:33 Бизнес
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Самый богатый человек Японии опасается, что Brexit может превратить Великобританию в «слабое звено Европы» Ведущие мировые экономисты прогнозируют самый низкий за десятилетие рост глобальной экономики Практически половина молодых россиян готова ради покупки жилья отложить рождение ребенка Власти планируют создать информационный ресурс для контроля доходов и расходов россиян В Минтруде назвали условия перехода на сокращенную рабочую неделю