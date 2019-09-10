Минфин поддерживает отрицательные ставки по валютным депозитам

Минфин поддерживает инициативу введения отрицательных ставок по валютным депозитам. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.



Он сказал: «Да, я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов».



Заместитель министра считает, что для снижения объемов валютных активов и пассивов необходимы изменения налогового законодательства, обсуждение которых уже началось.