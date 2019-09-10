|
Минфин поддерживает отрицательные ставки по валютным депозитам
Сегодня в 13:00 Экономика 0 122 Васильева Елена
Минфин поддерживает инициативу введения отрицательных ставок по валютным депозитам. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Он сказал: «Да, я, честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов».
Заместитель министра считает, что для снижения объемов валютных активов и пассивов необходимы изменения налогового законодательства, обсуждение которых уже началось.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
НАПКА предлагает включать в госреестр лишь профессиональных коллекторовСегодня в 16:19 Банки и кредитование
Греф: грядет первая революция госуправленияСегодня в 16:08 Государство
Исследование: россияне не спешат становиться предпринимателямиСегодня в 15:33 Бизнес
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Самый богатый человек Японии опасается, что Brexit может превратить Великобританию в «слабое звено Европы» Ведущие мировые экономисты прогнозируют самый низкий за десятилетие рост глобальной экономики Практически половина молодых россиян готова ради покупки жилья отложить рождение ребенка Власти планируют создать информационный ресурс для контроля доходов и расходов россиян В Минтруде назвали условия перехода на сокращенную рабочую неделю