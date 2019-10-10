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Комитетом Госдумы продлена заморозка накопительной части пенсий до 2022 года

16 октября в 13:20 Экономика 0 272 Васильева Елена
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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на сегодняшнем заседании дал рекомендации нижней палате принять в I чтении правительственный законопроект, которым будет продлена заморозка накопительной части пенсий еще на один год.

Отчисление в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплат российских граждан с 2014 года направляется на выплаты нынешним пенсионерам в страховую ее часть. Данная норма, согласно действующему законодательству, будет действовать по 2021 год включительно.

В пояснительной записке к проекту закона сказано: «Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии».

В ней отмечено также, что с 2022 года учет страховых взносов обязательного пенсионного страхования в полном объеме не снизит объем прав застрахованного лица, поскольку сохранится индивидуальная часть страхового тарифа в размере 16%.
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